Врач объяснила разницу в ощущениях между ковидом и погодной гипоксией

Новости

Захарова: Мир с ужасом следит за результатами эксперимента США в Афганистане 12:08
Россияне рассказали, какие направления открыли для туризма в пандемию 11:39
В Кабуле пытаются безуспешно эвакуировать афганских переводчиков 11:33
Оперштаб: В Москве выявлено 1 954 новых случая COVID-19 11:24
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича в чемпионате России 10:20
Медведев сыграет в финале турнира в Торонто с Опелкой 09:27
Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии 08:19
Рогозин: "Роскосмос" не обвиняет астронавта из-за дыры в "Союзе" 07:33
Компания "Витязь-Аэро" приостановила перевозки туристов на Камчатке 07:24
Юрист назвал запретные фразы в телефонном разговоре с неизвестными 06:52
Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года 06:03
За сутки в Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров из 166 05:58
На Камчатке возобновлены поисковые работы на Курильском озере 05:46
Трамп заявил о беззащитности посольства США в Афганистане 05:24
Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити 05:15
Ущерб от первой волны паводка в Приамурье составил 3,2 миллиарда рублей 04:57
Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане 04:40
Представительница Кузбасса победила в конкурсе "Миссис Россия - 2021" 04:04
Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19 03:56
В результате наводнений в Турции погибли 58 человек 03:21
Байден: США развернут 5 тысяч военных для эвакуации дипломатов из Афганистана 02:56
В Гидрометцентре спрогнозировали сентябрь с минусовыми температурами 02:08
В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304 01:56
В Израиле открылись пункты ночной вакцинации от COVID-19 01:46
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку 01:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 11:13
Рубрика: Общество

Врач объяснила разницу в ощущениях между ковидом и погодной гипоксией

Текст: Ольга Орлова

Такие ощущения как одышка, чувство нехватки воздуха и повышенная утомляемость характерны не только при коронавирусе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Врач рассказал, для кого особенно опасна жаркая погода

Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, специалист функциональной диагностики Полина Астраханцева, подобные симптомы могут наблюдаться и при погодной гипоксии.

Дело в том, что во время понижения или повышения атмосферного давления - в период перемены погоды в связи с приходом циклона или антициклона - содержание кислорода в атмосферном воздухе опускается ниже 19 процентов.

Это приводит и к снижению содержания кислорода в крови у человека. Он испытывает ощущение нехватки воздуха, головокружение, учащение дыхания. А из-за этого возникает резкая слабость, утомляемость и одышка.

Такое состояние особенно опасно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, бронхиальной астмой или обструктивными заболеваниями легких, предупреждает врач. Им лучше всего в такие периоды проводить время на природе, где больше кислорода в атмосфере, если же нет такой возможности, выполнять дыхательную гимнастику.

"В состоянии гипоксии организм особенно уязвим для инфекций, и потому в такие моменты нужно быть крайне осторожными", предупредила врач.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку
Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения
Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности