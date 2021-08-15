Врач объяснила разницу в ощущениях между ковидом и погодной гипоксией

Такие ощущения как одышка, чувство нехватки воздуха и повышенная утомляемость характерны не только при коронавирусе.

Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, специалист функциональной диагностики Полина Астраханцева, подобные симптомы могут наблюдаться и при погодной гипоксии.

Дело в том, что во время понижения или повышения атмосферного давления - в период перемены погоды в связи с приходом циклона или антициклона - содержание кислорода в атмосферном воздухе опускается ниже 19 процентов.

Это приводит и к снижению содержания кислорода в крови у человека. Он испытывает ощущение нехватки воздуха, головокружение, учащение дыхания. А из-за этого возникает резкая слабость, утомляемость и одышка.

Такое состояние особенно опасно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, бронхиальной астмой или обструктивными заболеваниями легких, предупреждает врач. Им лучше всего в такие периоды проводить время на природе, где больше кислорода в атмосфере, если же нет такой возможности, выполнять дыхательную гимнастику.

"В состоянии гипоксии организм особенно уязвим для инфекций, и потому в такие моменты нужно быть крайне осторожными", предупредила врач.