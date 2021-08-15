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15.08.2021 21:30
Рубрика: Власть

Эксперты поддержали заявление Толстого о повышении доступности спортивной инфраструктуры

Текст: Анна Полтавцева

Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев поддержал заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого о необходимости обеспечить каждого россиянина возможностью заниматься спортом. Для этого государство активно развивает спортивную инфраструктуру в городах и селах, сказал парламентарий в День физкультурника.

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"Одна из важнейших инициатив в этой части - социальный налоговый вычет для граждан, активно занимающихся спортом. Со следующего года россияне смогут вернуть 13 процентов от расходов на фитнес", - отметил Валуев.

Отдельно он обратил внимание на ремонт, реконструкцию и строительство спортивных объектов в стране. Внимания заслуживает и программа "Детский спорт", считает депутат. Направлений много - от обновления спортзалов в сельских школах до создания крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших городах.

"Помимо всего прочего, в России за последние годы появилось гораздо больше бассейнов, ледовых катков и стадионов. Преобразования происходят по всей стране, теперь нужно сделать их более адресными", - уточнил Валуев.

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