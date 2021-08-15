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15.08.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

По факту убийства мужчины на Кутузовском проспекте возбуждено дело

Текст: Александр Степанов

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на Кутузовском проспекте. Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве, дело возбуждено по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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В управлении отметили, что преступление произошло в ночь с 14 на 15 августа. Тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями было обнаружено вблизи жилых домов, расположенных на Кутузовском проспекте.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления. Проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и задержать лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается.

По данным СМИ, в стрельбе на Кутузовском проспекте участвовало несколько человек. Погибшим оказался уроженец Дагестана. По предварительным данным, он пытался скрыться от киллеров между домами. 

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