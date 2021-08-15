Спортивная школа "Тайфун" получила в подарок моторный катер

14 августа, в День физкультурника, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов посетили тренировочную базу СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ "Тайфун" и поздравили воспитанников школы с праздником.

От завода "Тайфун" калужские гребцы получили подарок - моторный катер для проведения тренировок и соревнований.

"Сегодня завод "Тайфун" сделал для вас замечательный подарок, который поможет тренерскому составу работать еще эффективнее и передать вам весь свой опыт. Я уверен, что каждому из вас спорт принесет огромную пользу в жизни, все вы станете прекрасными спортсменами и прославите наш город. Желаю вам здоровья, успехов и новых спортивных побед!", - обратился к юным спортсменам Юрий Моисеев.

Гребля на байдарках и каноэ в Калужской области культивируется более 40 лет, с февраля 1973 года. Спортивная школа была создана при заводе "Тайфун" и передана городу в 90-е годы. В ее стенах подготовлено 2 мастера спорта России международного класса, более 20 мастеров спорта СССР и России, более 200 кандидатов в мастера спорта.