В Калуге отметили день физкультурника

На вертолетной площадке у Яченского водохранилища прошла Олимпийская зарядка.

Участие в спортивном празднике приняли глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутат городской думы Роман Коптеев, руководители подразделений городской управы, тренеры и воспитанники спортивных школ, а также жители города.

Инструкторы фитнес-клуба "ZETTA-SPORT" продемонстрировали участникам комплексы физических упражнений: комбинации на баланс и растяжку крупных мышечных групп, сочетание простых комбинаций и элементов из функционального тренинга, аэробики, тай-бо и многое другое.

"Массовая зарядка в День физкультурника стала в нашем городе доброй традицией. В празднике принимают участие все спортивные школы Калуги, тренеры и воспитанники проводят мастер-классы, позволяют молодым калужанам определиться: с каким спортом они хотят связать свою жизнь. Пусть даже и не все из наших ребят станут чемпионами мира или Олимпийских игр, но все они станут сильными, ответственными, серьезными, получат хорошую спортивную закалку", - подчеркнул Юрий Моисеев.

С 10 утра и до полудня на набережной прошло множество спортивных мастер-классов, состоялись шахматные и шашечные турниры, игры в настольный теннис, Всероссийские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч".

Гости праздника смогли протестировать нормы ГТО и понаблюдать за выступлениями калужских гребцов.