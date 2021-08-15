Ущерб от первой волны паводка в Приамурье составил 3,2 миллиарда рублей

В Амурской области подсчитали ущерб, нанесенный экономике первой волной паводка. Он составил 3,2 миллиарда рублей. По второй ущерб еще подсчитывается.

В правительстве Приамурья сообщили, что 15 населенных пунктов области остаются без транспортного сообщения. На восстановление сообщения будут направлены средства, выделенные области для компенсации ЧС еще 2019 года. По словам губернатора региона Василия Орлова, достигнута договоренность об этом с Минтрансом РФ и Росавтодором. К 1 сентября в области надеются восстановить движение по всем школьным маршрутам.

На сегодня в Приамурье обследовано 1200 жилых помещения, 731 было признано аварийным. Из них 245 нуждаются в капремонте. А 486 жилых помещения следует приобрести, чтобы переселить в них пострадавших граждан.

Начались выплаты амурчанам из регионального бюджета для приобретения жилья. Средства уже получили 15 процентов пострадавших жителей области.