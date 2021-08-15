В Южно-Сахалинске открылся всероссийский форум "ОстроVа"

Торжественная церемония открытия всероссийского форума "ОстроVа" прошла в Южно-Сахалинске. Он продлится до 19 августа и объединит 500 молодых людей из 82 регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона. Форум призван продвинуть молодежь по карьерной лестнице, помочь молодежи пройти обучение и выиграть гранты на воплощение в жизнь своих идей.

В самом островном регионе есть три актуальные проблемы, в решении которых идеи молодых могли бы помочь.

Первое - патриотическое, в котором большое значение имеет поисковая работа и увековечивание памяти павших героев войны, создание комфортной среды в островных городах и селах.

Второе - экологическое направление. Сахалинская область, следуя мировому тренду на декарбонизацию, будет проводить климатический эксперимент. На островах угольные и мазутные котельные заменяют на газовые, увеличивается процент экологически чистого транспорта и прочее.

Третье направление - креативное - основывается на оригинальных идеях в самых разных сферах.

Эти три направления лежат в основе треков форума: "ОстроVа Развития", "ОстроVа Экологии" и "ОстроVа Креативных индустрий".