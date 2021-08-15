За сутки в Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров из 166

В населенных пунктах Ергелех, Орто-Сурт, Тастах, Кырыкый, Мельджехси, Ударник, Фрунзе, Едей и Бярийе специалисты МЧС России расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги возгораний. За сутки авиацией МЧС России выполнено 7 вылетов для передислокации личного состава на действующие пожары и проведения авиаразведки.

На особом контроле находится обстановка вблизи 13 населенных пунктов. По словам первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова, людям помогает ликвидировать пожары самолет-зондировщик Ан-26 с подвесным оборудованием для искусственного вызывания осадков. За последние сутки самолет применялся в 6 районах - Мирнинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Кангаласском.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и республиканским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в воздухе, исследована 141 проба.