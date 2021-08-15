В Башкирии из-за лесного пожара эвакуировали детский лагерь

В Абзелиловском районе Башкирии из-за лесного пожара, возникшего в одном километре от детского оздоровительного лагеря "Горное ущелье", спасатели эвакуировали 837 человек: 750 отдыхавших там детей и 87 сотрудников.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, сообщение о природном пожаре поступило в 12:30. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, сотрудники других экстренных служб. Пожар тушили 17 человек, было задействовано 10 единиц техники.

Всех, кто находился в "Горном ущелье", на 9 автобусах перевезли в другой детский лагерь - "Уральские зори", находящийся в 5,5 километрах.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ, работает оперативный штаб.

Всего на территории республики продолжают действовать 9 очагов природных пожаров общей площадью 1309 гектаров. Из них локализовано 6 на общей площади 1279 гектаров.