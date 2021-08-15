МВД предупреждает о появлении новых финансовых "пирамид"

Пресловутая финансовая "пирамида" МММ, созданная уже покойным Мавроди, казалось бы, разобрана аналитиками до мельчайших деталей. Понятно абсолютно все: как убеждали людей вкладывать деньги, откуда брались высокие проценты, были ли на самом деле инвестиции и почему все рушилось. Народ все понял, перестал вестись на такие соблазны и почти десятилетие о финансовых "пирамидах" не было слышно. И вот - опять.

Больше года в полицейских сводках раз в неделю-месяц сообщается о раскрытии подобных афер. Заметим - о раскрытии. Значит, от месяца до года мошенники выманивали деньги у доверчивых инвесторов. И не факт, что их всех раскрыли и задержали. Вот свежий пример. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Татарстане объявили в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансовой "пирамиды". Обвинение предъявлено им заочно.

Схема преступления этих финансистов типична. От имени компании Finiko начиная с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты.

Что любопытно, организация была зарегистрирована за пределами России. Распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако инвестиционная деятельность фактически не велась.

Уже поступило свыше шестисот пятидесяти заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей и даже из Казахстана. Ущерб - сотни миллионов рублей. И это только по предварительным оценкам, не все вкладчики заявили об обмане - по разным причинам.

Одного из организаторов криминальной схемы уже задержали и взяли под стражу. Еще троих ищут.

Чаще всего клиенты мошенников - богатые люди, не желающие официально продекларировать свой доход, но готовые неофициально его увеличить

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что в основной схеме Мавроди практически ничего не изменилось. Кроме того, что его идейные наследники учли некоторые ошибки первого строителя "пирамид".

Напомним, что Мавроди обещал своим вкладчикам баснословные проценты - в разы больше, чем официальные банки. И некоторое время свои обещания выполнял - люди приходили и возвращали свои деньги с обещанными процентами. Этот аттракцион щедрости и удачи навязчиво рекламировался в СМИ, что привлекало новых инвесторов. Причем из небогатых слоев населения, но массово - "Куплю жене сапоги!". Потом все рухнуло, а обманутыми оказались миллионы.

Нынешние мошенники внимательно изучили опыт "первопроходцев". Они уже не ориентируются на все население России, вне зависимости от достатка. Их клиенты - богатые люди, не всегда, мягко говоря, готовые официально продекларировать свой доход. А вот неофициально его увеличить - всегда пожалуйста. И вот тут появляются такие подпольные инвестиционные компании, легко и просто умножающие "серые" капиталы своих клиентов. И конечно же, в итоге их обманывающие. Реклама услуг, разумеется, ведется не через СМИ, а кулуарно - среди своих. То есть получается "пирамида" для богатых.

Хотя, конечно, если среди желающих вложиться в "доходные" инвестиции попадаются пенсионеры, ими тоже не брезгуют.

Зачастую именно обманутые пенсионеры информируют правоохранительные органы о мошенничестве. В Центральном банке России рассказали, что пенсионеров убеждают вкладывать деньги в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, в оптовые поставки овощей и фруктов. И обещают 18 процентов дохода. В прошлом году в столичном регионе было выявлено 45 организаций, подозрительно похожих на финансовые "пирамиды". Мошенники маскируются под потребительские общества или потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.