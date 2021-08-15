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15.08.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области убили 16-летнюю девушку

Текст: Мария Волкова

Сегодня утром возле деревни Бараново Сосновского района Нижегородской области было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство.

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Как сообщает СК по региону, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 22-летний житель деревни. С убитой девушкой он был знаком.

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 августа молодые люди встретились возле деревни для того, чтобы поговорить об отношениях. В итоге юноша ударил девушку ножом в область сердца. От ранения она скончалась на месте.

В ближайшее время суд Сосновского района рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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