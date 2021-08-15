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Рубрика: Общество

Представительница Кузбасса победила в конкурсе "Миссис Россия - 2021"

Победительницей всероссийского конкурса "Миссис Россия - 2021", финал которого состоялся в субботу в Москве, стала Анна Филиппова из Кузбасса. Всего в конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые ранее получили официальные титулы в своих регионах.

Фото: Ирина Никитина/РГ
Как многодетные жительницы Тюмени становятся предпринимательницами

Как отмечает ТАСС, многодетные участницы на своем примере показали, что женщина прекрасна в любом возрасте и статусе. У представительницы Ейска Ирины Папковой пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи - четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и Анны Филипповой из Новокузнецка - по трое детей. Отмечается, что самой молодой участнице - 28 лет, а самой возрастной - 68.

Напомним, ранее титул "Миссис Россия - 2020" завоевала жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова, у которой трое детей. В прошлом году в призерах конкурса оказались также 37-летняя Екатерина Цветкова из Челябинска, мама четверых детей, 32-летняя Александра Черная из Подмосковья.

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