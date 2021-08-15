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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали сентябрь с минусовыми температурами

Текст: Ольга Игнатова
Практически на всей территории России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее. Но ожидаются и периоды похолодания, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам синоптика, прохладный сентябрь ожидается только в северных регионах Сибири - на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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В Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области первый осенний месяц будет дождливым. В Калининградской области также прогнозируются частые дожди. А вот мало осадков выпадет в Поволжье - от Казани до Волгограда. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области сентябрь может быть довольно комфортным в плане осадков - их выпадет немного. На остальных территориях осадки выпадут в пределах климатической нормы.

В Москве погода в сентябре будет соответствовать климатической норме. Это значит, что днем температура составит плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 5-10 градусов. При похолоданиях по ночам всего 1-6 тепла, а днем - плюс 5-10 градусов.

На северо-западе европейской территории России преобладающая дневная температура в сентябре 9-15 градусов, пояснила Паршина. В центральном Черноземье -17-22 градуса. Как и на юге Поволжья - южнее Казани.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Долгим обещает быть "бархатный сезон" в этом году на курортах. Средняя дневная температура там 23-28 тепла. Осадков в сентябре на юге будет мало, обещают синоптики.

На Урале днем в среднем 13-18 тепла. Около 15 градусов прогнозируется на юге Западной Сибири.

На Дальнем Востоке - минимум осадков и температура воздуха - от 14 до 19 градусов.

На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже минус три - плюс два градуса, а днем около девяти тепла.

Заморозки по ночам в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области. При похолоданиях столбики термометров в этих северных регионах могут опускаться до минус 10 градусов, а днем не поднимаются выше плюс пяти градусов.

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