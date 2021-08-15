В Дагестане скончался отец певицы Жасмин

Жители республики Дагестан выражают соболезнования певице Жасмин в связи с уходом из жизни ее отца, заслуженного деятеля искусств республики, балетмейстера и почетного гражданина города Дербент Льва Яковлевича Манахимова.

Как сообщает минкультуры области, Лев Манахимов скончался на 71 году жизни, он был художественным руководителем хореографического центра эстетического воспитания "Пируэт" и народного Татского театра, посвятил себя развитию культуры региона более 50 лет.

- Вырастив не одно поколение творческой молодежи, Лев Яковлевич не просто учил детей танцевать, но и развивал в них творческие навыки и высокие человеческие качества, - говорится в сообщении министерства.

По информации НТВ, причиной смерти Льва Манахимова стали осложнения из-за коронавируса.

Ранее Жасмин сообщила о смерти от COVID-19 бабушки Сары.

- До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме… сохраняла свое особенное чувство юмора… И, если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет, как ее мама, наша прабабушка… Берегите себя и родных в это нелегкое время пандемии, - написала певица в своем Instagram.