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15.08.2021 16:36
Рубрика: Происшествия

ГИБДД назвала возможную причину ДТП с маршруткой в Ставрополе

Текст: Ирина Белова (Ставропольский край)

Одной из основных причин ДТП с участием маршрутного такси в Ставрополе специалисты рассматривают отказ тормозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Фото: пресс-служба МВД по Владимирской области
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Владимиром

По последним данным, в аварии пострадали пять человек - четыре пассажира и пешеход. За рулем "ГАЗель Next" находился 56-летний водитель, который за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По словам мужчины, у него случилась техническая неисправность - отказали тормоза, однако, следы торможения на дороге имеются. Сейчас эта версия проверяется.

Как выяснилось, водитель маршрутки, двигаясь по улице Ленина, выбрал небезопасную скорость движения и при приближении к регулируемому пересечению с улицей Льва Толстого не среагировал вовремя и, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем, вывернул руль вправо в поворот, где наехал на бордюр, дорожное ограждение, скамейку, а затем сбил пешехода и врезался в дерево.

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