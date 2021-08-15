ГИБДД назвала возможную причину ДТП с маршруткой в Ставрополе

Одной из основных причин ДТП с участием маршрутного такси в Ставрополе специалисты рассматривают отказ тормозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По последним данным, в аварии пострадали пять человек - четыре пассажира и пешеход. За рулем "ГАЗель Next" находился 56-летний водитель, который за последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По словам мужчины, у него случилась техническая неисправность - отказали тормоза, однако, следы торможения на дороге имеются. Сейчас эта версия проверяется.

Как выяснилось, водитель маршрутки, двигаясь по улице Ленина, выбрал небезопасную скорость движения и при приближении к регулируемому пересечению с улицей Льва Толстого не среагировал вовремя и, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем, вывернул руль вправо в поворот, где наехал на бордюр, дорожное ограждение, скамейку, а затем сбил пешехода и врезался в дерево.