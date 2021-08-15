ФАС нашла способ ограничить цены на отели во время международных форумов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, который будет ограничивать экономически необоснованный рост цен на проживание в отелях и гостиницах во время крупных международных мероприятий. Предпосылкой стали жалобы и обращения от граждан и бизнеса.

Во время ПМЭФ цены на гостиничные номера увеличиваются в несколько раз. Фото: Виктор Васенин

Как стало известно "Российской газете", ведомство предлагает привязать стоимость номеров к базовой среднегодовой цене. В ФАС подтвердили информацию о разработке законопроекта и сообщили, что он будет широко обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли.

Вопрос о ценах на гостиницы поднимается во время каждого крупного события. Наиболее показательным примером является Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Обычные туристы, решившие отправиться в город на Неве в это же время, не могут заселиться в отель - цены завышены более чем на 100%.

Так, во время ПМЭФ-2019 стоимость номеров "классический", "де-люкс" и "улучшенный де-люкс" (самые дешевые категории) в отеле "Астория" составила 372 тысячи рублей. При этом цены на те же номера в декабре 2020 года (последний месяц года считается высоким сезоном из-за приближающихся новогодних праздников, но без крупных международных событий) начинались от 20,4-25,2 тысячи рублей и доходили максимум до 189-197 тысяч.

В категории элитных номеров разница не такая большая: "царский люкс" к ПМЭФ подорожал "лишь" в семь раз - с 690 тысяч рублей до 4,8 миллиона.

В случае завышения цен отельерам будет грозить штраф. В случае с юрлицами и ИП он будет зависеть от размера необоснованной выручки

На ПМЭФ-2021, который прошел 3-5 июня, цифры оказались скромнее - "классический", "де-люкс" и "улучшенный де-люкс" обошлись в 30 тысяч рублей (даже дешевле, чем на 1 мая), а "царский люкс" - в 525 тысяч рублей.

Впрочем, цифры 2021 года не говорят о сократившихся аппетитах отельеров. Форум совпал по времени с датами чемпионата Европы по футболу, в рамках которого в соответствии с международным законодательством было введено регулирование цен на гостиничные услуги. Ограничения действовали за 10 дней до первого матча и 10 дней после проведения последней игры в Санкт-Петербурге.

В случае завышения цен предпринимателям грозил штраф: 50 тысяч рублей - для должностных лиц, в двукратном размере излишне полученной выручки - для юрлиц.

Подобные меры вводились и во время Олимпиады-2014 в Сочи, Кубка конфедераций FIFA 2017, а также чемпионата мира по футболу - 2018, который проходил в нескольких городах.

Соответствующие гарантии были предоставлены Олимпийскому комитету и FIFA и закреплены в Заявочной книге. Однако именно их успех (по сравнению с 2019 годом цены на самые дешевые номера во время ПМЭФ-2021 снизились в 12,4 раза) и побудил ФАС начать разработку ограничений для других мероприятий.

Что предлагает ФАС

В случае с особо значимыми международными мероприятиями ФАС предлагает действовать примерно по той же схеме. В пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении "РГ") говорится, что "предельная цена на гостиничные услуги в сутки рассчитывается для каждого номера средства размещения исходя из базовой среднегодовой цены на гостиничные услуги в сутки".

При расчете предельной цены будет учитываться "коэффициент дифференциации базовой среднегодовой цены". По задумке ФАС, он позволит перераспределить доход между разными категориями номеров.

"Коэффициент определит правительство, ФАС предлагает сам механизм, методику расчета цен на гостиничные номера, учитывающую объективные критерии. Сейчас законопроект находится в стадии обсуждения", - пояснили в ФАС.

Поправки в Закон о "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", которые предлагает внести ФАС, предусматривают и изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, в случае завышения цен на гостиничные услуги во время проведения особо значимых международных мероприятий должностным лицам будет грозить штраф 20-50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - 0,01-0,05% размера суммы совокупной выручки, юрлицам - 0,03-0,1% от выручки.

Ответственность предусмотрена и в случае, если гостиница скрывает информацию о предельной цене на номера: для должностных лиц - 20-40 тысяч рублей, для ИП - 50-150 тысяч рублей, для юридических лиц - 300-500 тысяч рублей.

В Ростуризме инициативу ФАС поддержали. "Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором регулярно проводит мониторинг цен на рынке гостиничных услуг для предотвращения случаев недобросовестной конкуренции. В период проведения значимых международных мероприятий ситуация обостряется", - отметили в ведомстве.

Сейчас Ростуризм вместе с представителями отраслями изучает подготовленную ФАС методику, после чего разработает свои предложения.

Вынужденная мера

Заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин отмечает, что точечные меры в четко ограниченных временных и географических рамках гораздо предпочтительнее полного регулирования цен в гостиничном бизнесе.

"Если будет поддержана идея ФАС о расчете предельного уровня цен на основании определенной методики (когда цены устанавливаются на основании конкретных экономических параметров), то это будет гораздо более рыночный и понятный инструмент, чем установление на основе нечетких критериев неких средних цен, которые могут быть весьма выгодными для одних игроков и недостаточными для нормального бизнеса других", - подчеркнул Москвитин.

Законопроект позволяет отельерам повышать цены на номера во время форумов, однако рост будет ограничен коэффициентами

Эксперт отмечает, что ФАС должна прислушиваться к мнению бизнеса - только так можно выработать правила, учитывающие интересы не только потребителей, но и предпринимателей.

"Учитывая, что существенный рост цен в период проведения значимых мероприятий наблюдается не первый год, можно сделать вывод, что саморегулирование в данном случае, к сожалению, не является на данный момент эффективным инструментом сдерживания цен", - добавил Москвитин.

Президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин также отметил, что зачастую формирование цен на отели не поддается логике. По его словам, проект ФАС нуждается в доработке и обсуждении с отельерами, но в целом направление выбрано верное.

"Во время ПМЭФ мы уже семь лет проводим форум малого и среднего бизнеса. В эти даты ценник вырастает в разы - большие номера, которые стоили, к примеру, 20 тысяч рублей в сутки, в даты форума стоят 150 тысяч, а маленькие номера за пять тысяч предлагали за 25 тысяч. Рост цен, конечно, возможен в условиях повышенного спроса, но не пятикратный же. Фактически это необоснованная выгода", - рассказал Калинин "Российской газете".

В свою очередь Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что при анализе причин роста цен на отели во время крупных мероприятий не следует забывать и о роли самого государства.

"Для сугубо антимонопольного контроля места здесь, на мой взгляд, нет. Сговора между всеми гостиницами в масштабах города на период мероприятия нет и быть не может. Слишком много собственников, чтобы это произошло. Где-то на окраинах всегда остаются доступные номера, остается частный сектор. Просто "звездным" гостям они неинтересны", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Он напомнил, что во время форумов операторы мероприятий самостоятельно определяют и перечень аккредитованных отелей, и минимальное количество дней, на которое можно разместиться. "Эти-то аккредитованные отели и держат цены в дни мероприятий. Вот сюда нужно смотреть в первую очередь. Поставить под контроль в данном случае нужно траты самого же государства, частный спрос и частное предложение сбалансируются сами", - добавил Титов.