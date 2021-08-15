В Карелии на фестивале в Рускеале выступил московский Оркестр волынщиков

В Карелии в горном парке Рускеала в пятый раз прошел музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. В течение двух дней гости слушали концерты в формате опен-эйр.

Музыканты выступили на нескольких площадках горного парка - в Итальянском карьере, на плавучей сцене в акватории мраморного канона, на железнодорожной платформе. Никого не оставили равнодушными выступления Оркестра волынщиков Москвы, петербургского Ансамбля SMP project, который играет музыку с помощью разнообразных ударных инструментов.

На фестивале также представили французский цыганский джаз. Его играли Даниила Крамер (фортепиано), Дмитрий Купцов (соло-гитара), Игорь Иванушкин (контрабас) и вокалистка Полина Касьянова. Выступили московский пианист Лукас Генюшас, солисты Мариинского театра сопрано Виолетта Лукьяненко и тенор Роман Арндт.

А вот концерт-открытие фестиваля посвятили музыке из кино. В программу вошли хорошо знакомые мелодии и песни из отечественных и зарубежных кинофильмов, в том числе снятых в республике. Их исполнил симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяги. В качестве ведущих концерта и солистов пригласили известную актрису театра и кино Екатерину Гусеву и певца Владислава Косарева.

- Потрясающий концерт киномузыки на фоне горных скал, - поделилась впечатлениями Екатерина Гусева

Фестиваль прошел с необходимыми противоэпидемическими требованиями. Зрители представили нужные документы и соблюдали масочный режим.