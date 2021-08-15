В Карелии на фестивале в Рускеале выступил московский Оркестр волынщиков

Новости

"Талибан" объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 13:37
Умер советский актер Вагиф Алиев 13:36
На Камчатке спасатели подняли со дна озера тело четвертого погибшего 13:28
СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия 13:03
Премьер-министр Гаити объявил чрезвычайное положение в стране 12:47
Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Кабула 12:29
Захарова: Мир с ужасом следит за результатами эксперимента США в Афганистане 12:08
Россияне рассказали, какие направления открыли для туризма в пандемию 11:39
В Кабуле пытаются безуспешно эвакуировать афганских переводчиков 11:33
Оперштаб: В Москве выявлено 1 954 новых случая COVID-19 11:24
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича в чемпионате России 10:20
Медведев сыграет в финале турнира в Торонто с Опелкой 09:27
Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии 08:19
Рогозин: "Роскосмос" не обвиняет астронавта из-за дыры в "Союзе" 07:33
Компания "Витязь-Аэро" приостановила перевозки туристов на Камчатке 07:24
Юрист назвал запретные фразы в телефонном разговоре с неизвестными 06:52
Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года 06:03
За сутки в Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров из 166 05:58
На Камчатке возобновлены поисковые работы на Курильском озере 05:46
Трамп заявил о беззащитности посольства США в Афганистане 05:24
Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити 05:15
Ущерб от первой волны паводка в Приамурье составил 3,2 миллиарда рублей 04:57
Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане 04:40
Представительница Кузбасса победила в конкурсе "Миссис Россия - 2021" 04:04
Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19 03:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 12:16
Рубрика: Культура

В Карелии на фестивале в Рускеале выступил московский Оркестр волынщиков

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

В Карелии в горном парке Рускеала в пятый раз прошел музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony. В течение двух дней гости слушали концерты в формате опен-эйр.

Фото: vk.com/aparfenchikov
В Карелии установят памятник культовому фильму "...А зори здесь тихие"

Музыканты выступили на нескольких площадках горного парка - в Итальянском карьере, на плавучей сцене в акватории мраморного канона, на железнодорожной платформе. Никого не оставили равнодушными выступления Оркестра волынщиков Москвы, петербургского Ансамбля SMP project, который играет музыку с помощью разнообразных ударных инструментов.

На фестивале также представили французский цыганский джаз. Его играли Даниила Крамер (фортепиано), Дмитрий Купцов (соло-гитара), Игорь Иванушкин (контрабас) и вокалистка Полина Касьянова. Выступили московский пианист Лукас Генюшас, солисты Мариинского театра сопрано Виолетта Лукьяненко и тенор Роман Арндт.

А вот концерт-открытие фестиваля посвятили музыке из кино. В программу вошли хорошо знакомые мелодии и песни из отечественных и зарубежных кинофильмов, в том числе снятых в республике. Их исполнил симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяги. В качестве ведущих концерта и солистов пригласили известную актрису театра и кино Екатерину Гусеву и певца Владислава Косарева.

- Потрясающий концерт киномузыки на фоне горных скал, - поделилась впечатлениями Екатерина Гусева

Фестиваль прошел с необходимыми противоэпидемическими требованиями. Зрители представили нужные документы и соблюдали масочный режим.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Кабула
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку
Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения
Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19
Как тренируется Юлия Пересильд для съемок в фильме "Вызов"
Пять фильмов, над которыми работает Данила Козловский