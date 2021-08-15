В Карелии установят памятник культовому фильму "...А зори здесь тихие"

В Карелии установят памятник культовому советскому фильму "...А зори здесь тихие", который режиссер Станислав Ростоцкий снимал в Сортавальском районе республики. В 2022-м ему исполнится полвека.

Поэтому власти республики решили к этому юбилею открыть монумент героиням - женщинам, чей подвиг послужил Великой Победе. Об этом на своей странице в соцсети написал глава Карелии Артур Парфенчиков. Он добавил, что с подобным предложением несколько лет назад обратился Анатолий Павлович Щербаков - ветеран Великой Отечественной войны, освобождавший в 1944 году Олонецкий район республики. Идею поддержала и Елена Драпеко, сыгравшая в фильме Лизу Бричкину.

Уже определили и место для монумента - рядом с водопадом Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Здесь снималась одна из сцен картины.

Средства на создание и установку памятника Карелия получит в рамках национального проекта "Культура". Уже готовы два эскиза. Из них выберут лучший.