Жителей Крымского района Кубани подготовили к эвакуации

В Крымском районе Краснодарского края включили системы оповещения. Там возможно подтопление: сильные дожди наполняют реки, по прогнозам возможно повышение уровня до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает глава Крымского района Сергей Лесь на своей странице в Instagram.

В связи с этим местные жители готовятся к эвакуации. Особенное внимание к 14 улицам станицы Нижнебаканской, которые расположены близко к реке.

"Нахожусь в Нижнебаканком сельском поселении, - написал он. - Пункты эвакуации развернуты в кафе "Тополек" и "Golden". Также возможно подтопление дворовых территорий поселка Жемчужного и хутора Верхний Адагум. Все жители оповещены о возможной угрозе. На месте работают специалисты, спасатели, ГО и ЧС".

Также власти предупредили о том, что, если сбудется прогноз и территория района будет подтоплена, возможно отключение света, воды и газа.