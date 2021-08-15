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15.08.2021 20:59
Рубрика: Общество

Жителей Крымского района Кубани подготовили к эвакуации

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Крымском районе Краснодарского края включили системы оповещения. Там возможно подтопление: сильные дожди наполняют реки, по прогнозам возможно повышение уровня до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает глава Крымского района Сергей Лесь на своей странице в Instagram.

В Темрюке началась эвакуация жителей из-за подтопления 800 домов

В связи с этим местные жители готовятся к эвакуации. Особенное внимание к 14 улицам станицы Нижнебаканской, которые расположены близко к реке.

"Нахожусь в Нижнебаканком сельском поселении, - написал он. - Пункты эвакуации развернуты в кафе "Тополек" и "Golden". Также возможно подтопление дворовых территорий поселка Жемчужного и хутора Верхний Адагум. Все жители оповещены о возможной угрозе. На месте работают специалисты, спасатели, ГО и ЧС".

Также власти предупредили о том, что, если сбудется прогноз и территория района будет подтоплена, возможно отключение света, воды и газа.

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