СК провел обыски в компании, причастной к загрязнению Черного моря

В конце прошлой недели следователи СКР, которые работают по делу о загрязнении нефтью Черного моря около порта Новороссийска, не одни сутки проводили обыски в компании, которую считают причастной к небывалому разливу сырой нефти. Речь идет о международном Каспийском трубопроводном консорциуме, коротко - КТК. Расследованием этого уголовного дела занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" представитель следствия Елена Марковская.

- В настоящее время опытные следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавшие участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявшие инспекцию выносного погрузочного устройства, - сказала представитель ведомства.

Судя по словам Марковской, следователи уже "утяжелили" уголовную статью по сравнению с той, по которой дело было возбуждено изначально.

Собственно, статья всегда была одна - 252-я Уголовного кодекса РФ. Но дело поначалу расследовалось по первой части этой статьи. Теперь же следствие квалифицировало инцидент по более тяжкой, второй части этой статьи. В переводе на понятный не юристам язык уголовная статья карает за загрязнение морской среды, причинившее "существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде".

Для тех же, кому ее следствие рано или поздно предъявит, такая переквалификация означает, что вместо просто штрафа виновные могут отправиться в места не столь отдаленные. Дело в том, что часть 2 статьи 252 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Но даже срок не отменит штрафа. Он все равно будет.

Это расследование пока продвигается весьма оперативно.

В СК уже "утяжелили" статью по сравнению с той, по которой дело было возбуждено изначально

Напомним, что произошло вечером 7 августа во время закачки нефти в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Танкер ходит под греческим флагом. Порт приписки Пирей. При загрузке с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел так называемый залповый выброс нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум, эксплуатирующий это погрузочное устройство, поначалу успокоил власти и граждан, заявив, что разлив нефти вообще-то не страшный и он был локализован в тот же день и вообще уже весь ликвидирован. Поэтому никому никакого урона не нанесено. Сам трубопроводный консорциум оценил площадь разлива в 200 кв. метров, объем вылившейся нефти - всего в 12 куб. м.

Скандал разразился буквально спустя несколько дней, когда Институт космических исследований Российской академии наук сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявлял Каспийский консорциум.

К такому сообщению была приложена космическая фотография, которая демонстрировала невероятный размер пятна. После этого в двери офисов консорциума постучали следователи.