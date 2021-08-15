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15.08.2021 14:51
Рубрика: Общество

Видео: Сочинцы стали свидетелями трогательного спасения собаки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи молодые люди спасли из переполненной дождевой водой реки бездомную собаку, которая не могла самостоятельно выбраться из воды и буквально из последних сил барахталась на поверхности.

Фото: iStock
Видео: В Новосибирске спасли собаку, застрявшую за батареей

Видео с места событий выложили в Сеть очевидцы. Сначала парень, не боясь испачкаться или вовсе оказаться в мутной воде, в одиночку пытался достать пса из реки, затем ему на помощь пришел другой молодой человек, который так же, чтобы помочь, перелез через ограждение.

В результате собаку удалось вызволить на свободу. Оказавшись на земле, пострадавший пес не убежал, а бросился благодарить своих спасителей, прыгая вокруг них.

Этот факт вызвал трогательные эмоции у пользователей. Многие не смогли сдержать слез счастья и благодарили ребят за то, что они не прошли мимо.

По словам сочинцев, занимающихся проблемами бездомных животных, собаки попадают в такую западню со стороны торгового центра, гуляя по островкам, а когда уровень реки поднимается, уже не могут выбраться обратно, с трудом оставаясь наплаву.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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