В Евпатории не пропустивший трамвай водитель устроил драку

В Евпатории возникла переросшая в драку конфликтная ситуация из-за нежелания водителя легкового автомобиля следовать правилам дорожного движения и пропустить движущийся по маршруту трамвай.

Ставшие свидетелями конфликта пользователи соцсетей утверждают, что фактически автовладелец заблокировал движение общественного транспорта, а когда кто-то из возмущенных пассажиров вышел из салона, нарушитель еще и полез в драку.

- Сотрудники ОМВД России по Евпатории провели проверку по факту этой конфликтной ситуации, - сообщили в пресс-службе МВД по РК. - Сотрудники полиции пресекли на месте, пострадавших нет. В результате проверки установлено, что между водителем автомобиля, а также водителем и пассажирами трамвая возникла словесная перепалка из-за допущенного водителем авто нарушения Правил дорожного движения. Сотрудники полиции установили правонарушителя и составили в отношении него административный протокол по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств).

Правоохранители уточнили, что автохамом-нарушителем оказался местный 22-летний житель. Он признал свою вину в совершении административного правонарушения и понесет наказание в соответствии с законодательством.