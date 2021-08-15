Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек в пожаре под Курганом

По факту гибели пяти человек в сгоревшем жилом доме в селе Звериноголовское Звериноголовского района следователями СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным МЧС региона, сигнал о пожаре поступил в центр управления в три часа ночи.

- Сообщалось, что в селе горит трехквартирный бревенчатый дом по адресу Гагарина, 54. На момент прибытия пожарных бригад, огнем было охвачено 100 квадратных метров. Открытое горение удалось сбить в 3 часа 50 минут, полностью ликвидировать поджар - в половине седьмого утра, - сообщили обстоятельства ЧП в пресс-службе МЧС региона.

Уже во время тушения огня в доме были обнаружены тела двух 26-летних женщин, одного мужчины и двух детей - 2015 и 2018 годов рождения. Как выяснилось во время опроса очевидцев, все погибшие находились в гостях и остались с ночевкой.

- К настоящему времени следователями проведен осмотр места происшествия, назначена пожаро-техническая судебная экспертиза. Для установления всех обстоятельств дела продолжается допрос очевидцев. Так же проводится медицинская экспертиза, чтобы выяснить точные причины гибели людей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Уточняется так же , что с родственниками погибших будет организована работа психологов службы управления МЧС региона.