Россия не планирует эвакуацию дипломатов из Кабула

Россия не планирует эвакуировать сотрудников посольства в Афганистане. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Эвакуация посольства не готовится​​​. Я нахожусь в контакте с нашим послом, они спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий",- цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, движение "Талибан" (запрещено в РФ) гарантировало безопасность не только посольству России, но и дипмиссиям других стран. "Мы такие гарантии получили давно​​​", - отметил Кабулов.

Как заявил представитель МИД РФ, Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану. "Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать", - добавил дипломат.

Напомним, после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск талибы развернули наступление на правительственные силы. Согласно оценками экспертов, они контролируют уже до 85 процентов территории страны. Как передает Al-Arabia, столкновения идут на окраинах Кабула. "Талибан" объявил, что не намерен захватывать столицу силовым путем и ведет переговоры для ее мирной передачи.