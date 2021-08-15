Россиянам рассказали, как проверить правильность начисления пенсии

С 2022 года россияне смогут получить информацию о состоянии их пенсионного счета, стажа и предварительном размере страховой пенсии в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Если гражданин найдет ошибку в полученных данных, он сможет подать заявление об их исправлении и приложить соответствующие документы онлайн.
Финансист напомнила, что страховая пенсия по возрасту состоит из фиксированной выплаты, которая не зависит от стажа, и страховой части, которая определяется продолжительностью страхового стажа и размера официальной зарплаты.
"Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа", - подчеркнула собеседница агентства.
Финогенова предупредила, что ПФР в некоторых случаях может не засчитать отдельные периоды трудового стажа, посчитав, что такой организации не существовало или она не уплачивала за работника взносы.
Проверить корректность этих данных можно в личном кабинете на сайте ПФР или Госуслуг. Кроме того, информацию можно получить в территориальном отделении фонда или в МФЦ, отметила специалист.