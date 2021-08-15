Россияне рассказали, какие направления открыли для туризма в пандемию

Почти 70% россиян в период пандемии выбрали для себя новые направления. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

В первый раз курорты Краснодарского края посетили 11,8% опрошенных, Крыма - 10,6%, Калининграда и курорты Балтийского моря - 9,6%.

Дербент и Махачкалу для себя открыли 8,7% путешественников, Карелию - 5%, Алтай - 4,6%, Санкт-Петербург и его окрестности - 4,3%.

В Татарстане впервые побывали 3% респондентов, Нижнем Новгороде - 2,5%, Ставропольском крае - 2,1%.

Более половины опрошенных открыли для себя новые заграничные направления: Турцию (15%), Абхазию (13%), Танзанию (12%), Кубу (9%) и Армению (6%).

Всего в опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.