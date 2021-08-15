Сегодня исполняется 250 лет отцу исторического романа Вальтеру Скотту

Сегодня маленькая, но гордая Шотландия вместе со всем миром отмечает очень важный для литературы юбилей. Двести пятьдесят лет назад в Эдинбурге родился будущий писатель Вальтер Скотт - основоположник жанра исторического романа.

Сегодня, когда историческая проза является одним из самых популярных мировых жанров, это кажется даже странным, что когда-то кто-то этот жанр должен был придумать. Но в литературе, как и в географических открытиях, всегда так. Кто-то должен быть первым. Недаром русский критик В.Г. Белинский называл Вальтера Скотта "литературным Колумбом". Колумб открыл Америку, Вальтер Скотт - жанр исторического романа.

До него никому не приходило в голову, что исторические события можно описывать не только с точки зрения исторической правды, но и фантазируя на эти темы, придумывая героев, которых на самом деле не было, но которые могли быть. Хотя и с точки зрения исторической достоверности Вальтер Скотт был вполне серьезным историком. Но он первый понял, что история - не только хроника известных событий, но и очень увлекательные литературные сюжеты.

Он родился в семье юриста и дочери профессора медицины. Родители воспитывали 13 детей, из которых выжить удалось лишь шестерым. Детство Вальтера омрачилось тяжелым заболеванием - параличом. Родители боролись за здоровье ребенка, регулярно вывозили его на курорты. Болезнь отступила, но Скотт навсегда остался хромым.

В школе учился плохо, учебу терпеть не мог. Спасала мальчика лишь феноменальная память. Был большим озорником и среди сверстников имел славу отличного рассказчика. Несмотря на хромоту, увлекался альпинизмом.

После сдачи экзаменов в Эдинбургском университете Скотт пошел по стопам отца и стал адвокатом. Первые годы адвокатской практики провел в путешествиях по стране, попутно собирая народные легенды и баллады. Занимался переводами с немецкого языка, анонимно опубликовав балладу Бюргера "Ленора" и драму Гете "Гец фон Берлихинген".

В 1808 году написал роман в стихах "Мармион", став новатором и в этом жанре. Однако его творческий эксперимент критики разнесли в пух и прах.

Спустя несколько лет опубликовал новые произведения: "Два озера" и "Рокби". Они были с восторгом приняты читателями. За писателем закрепилась слава основателя нового жанра - исторической поэмы.

И наконец, один за другим стали появляться исторические романы Скотта: "Пуритане", "Роб Рой", "Айвенго" и другие. Их популярность среди читателей превзошла все самые смелые ожидания автора. Так, роман из английской истории "Айвенго" принес Скотту поистине сенсационный успех - первые 10 000 экземпляров были распроданы за две недели. Это были невероятные продажи для начала XIX века!

Романы Скотта стали переводить на главные мировые языки, и вскоре он стал едва ли не самым популярным писателем мира. Во всяком случае именно Скотт стал первым в истории литературы писателем с миллионными доходами от продажи своих сочинений. Так что и здесь он предвосхитил Джоан Роулинг или Дарью Донцову.

Романы Скотта быстро завоевали популярность и в России. Не только среди читателей, но и писателей. А.С. Пушкин писал жене из Болдина: "Читаю Вальтер Скотта и Библию". Неоспоримо влияние на него "шотландского чародея", как Пушкин называл Скотта. "Капитанская дочка", как и романы Скотта, написана не просто в историческом, но и приключенческом жанре. Скотт первым стал воспринимать историю как бы "домашним образом" (выражение Пушкина о Скотте). Затем эту традицию подхватит и разовьет Лев Толстой в "Войне и мире", где семейная линия не менее, а может и более важна, чем историческая.

Вообще если проводить параллель с Россией, то Роберт Бернс - это шотландский Пушкин, а Вальтер Скотт - Толстой.

Погружаясь в романы Скотта, мы не чувствуем, чтобы нас "грузили" Историей. Мы переживаем ее как очень интересные приключения с интересными живыми людьми.

Влияние Скотта на русскую прозу XIX века трудно переоценить. Без него не было бы ни М.Н. Загоскина с его "Юрием Милославским", ни "исторического" Пушкина, ни Гоголя с его "Тарасом Бульбой", ни Толстого его с "Войной и миром".

При этом удивляет отсутствие в Скотте литературного честолюбия. До 1827 года (пять лет до смерти) он все свои произведения публиковал анонимно, не указывая их авторства.

Зачем? Читатели и так расхватывали их как горячие пирожки, а их издателям и владельцам типографий только оставалось потирать руки и подсчитывать огромную прибыль.

Честолюбие Скотта выразилось в другом. В 1811 году он приобрел 100 акров земли на южном берегу реки Туид, некогда принадлежавшие аббатству Мелроуз. На этом месте Скотт приступил к строительству особняка в старошотландском стиле, назвав его Эбботсфорд - по располагавшемуся неподалеку броду через реку Туид, по которому переходили монахи из аббатства.

Он превратил поместье в своеобразный музей Средневековья. Особняк был построен по проекту самого Скотта. С потолка замка Стерлинг были скопированы витражи с изображением королей Шотландии, выстроен фонтан по образцу Эдинбургского Креста, расположенного напротив собора святого Эгидия в Эдинбурге, созданы алебастровые копии гаргулий аббатства Мелроуз. В поместье были привезены обширная библиотека Вальтера Скотта и коллекции мебели и оружия, пополнявшиеся на протяжении всей его жизни.

Сегодня Эбботсфорд - национальный музей и одна из главных гордостей Шотландии.

Как и памятник Вальтеру Скотту в центре Эдинбурга высотой 62 метра - самый большой в мире монумент писателю вообще.

Кстати

В особняке Эбботсфорд одним из первых в Англии было применено газовое освещение, сохранявшееся в рабочем состоянии вплоть до 1962 года.