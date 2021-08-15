Слуцкий: Важно не допустить приближения террористов к границам РФ

Нельзя допустить, чтобы ситуация в Афганистане переросла в появление нового очага терроризма вблизи российских границ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ситуация требует незамедлительного вмешательства Совета Безопасности ООН. Важно предотвратить новую гуманитарную катастрофу и усиление угрозы безопасности и стабильности в регионе", - заявил он.

По его словам, необходимо наращивать дипломатические усилия всего мирового сообщества.

"Для России здесь ключевым вопросом остается общая безопасность. Нельзя допустить создание нового очага терроризма в непосредственной близости российских границ и наших партнеров в рамках ОДКБ", - подчеркнул Слуцкий.