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Рубрика: В мире

СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия

Текст: Юрий Когалов
Фото: Afghan Presidential Palace/Handout via REUTERS Фото: Afghan Presidential Palace/Handout via REUTERS
Фото: Afghan Presidential Palace/Handout via REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал Al Arabiya.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По его данным, решение было принято после того, как талибы вошли в Кабул. Как ожидается, будет сформировано временное правительство. По некоторым данным, церемония передачи власти состоится в президентском дворце. В настоящее время идут переговоры между правительством и делегацией талибов.

Как отмечает телеканал, столкновения между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и правительственными силами идут на окраинах Кабула, несмотря на заявление талибов о желании добиться мирной сдачи города. Представитель движения заверил, что все, кто служил правительству и военным, будут прощены и не будут преследоваться.

Пока Кабул находится под контролем правительственных сил. Жители города массово ринулись в банки за своими сбережениями, что в итоге привело к закрытию финансовых учреждений из-за нехватки наличности.

В мире Ближний Восток Афганистан

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