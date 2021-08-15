СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы сложит с себя полномочия. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, решение было принято после того, как талибы вошли в Кабул. Как ожидается, будет сформировано временное правительство. По некоторым данным, церемония передачи власти состоится в президентском дворце. В настоящее время идут переговоры между правительством и делегацией талибов.

Как отмечает телеканал, столкновения между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и правительственными силами идут на окраинах Кабула, несмотря на заявление талибов о желании добиться мирной сдачи города. Представитель движения заверил, что все, кто служил правительству и военным, будут прощены и не будут преследоваться.

Пока Кабул находится под контролем правительственных сил. Жители города массово ринулись в банки за своими сбережениями, что в итоге привело к закрытию финансовых учреждений из-за нехватки наличности.