Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане в понедельник утром по местному времени (17.00 мск).

В воскресенье дипломаты Совбеза заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформирует членов Совета о развитии ситуации после захвата боевиками запрещенной в РФ группировки "Талибан" столицы страны Кабула, сообщает Associated Press.

Глава ООН в пятницу призвал "Талибан" немедленно прекратить наступление в Афганистане и начать мирные переговоры, чтобы предотвратить затяжную гражданскую войну. Гуттериш также сказал, что "глубоко встревожен ранними признаками того, что талибы вводят строгие ограничения в районах, находящихся под их контролем, особенно в отношении женщин и журналистов.