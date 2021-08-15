Новости

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане 22:20
"Рубин" упустил шанс стать единоличным лидером РПЛ 22:05
Самолеты British Airways перестали летать над Афганистаном 21:59
В Вооруженных силах прошли ревакцинацию почти 91 тысяча человек 21:49
Новороссийск вслед за Геленджиком и Крымском включил сирены оповещения 21:38
Эксперты поддержали заявление Толстого о повышении доступности спортивной инфраструктуры 21:30
СМИ: Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть совету 21:18
В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента 21:10
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии 20:53
В Москву вернется 30-градусная жара 20:36
Талибы готовятся провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" 20:24
Продажи автомобилей в мире сократились на 6,3 процента 20:14
Аэропорт в Кабуле с западными дипломатами подвергся обстрелу 20:07
Правительство Афганистана не подтверждает захват президентского дворца 19:43
Названы симптомы "скрытного" рака, от которого умирают 90% больных 19:31
Талибы отвергли идею переходного правительства в Афганистане 19:26
Жители Кабула в панике покидают свои дома 18:52
Видео: в Сочи открылись пляжи 18:48
Крупнейшая в мире нефтяная компания вложилась в солнечную электростанцию 18:27
Мэра Кривого Рога нашли мертвым 18:26
МИД РФ: Москва находится в контакте с США по Афганистану 18:06
СМИ: "Талибан" приказал своим силам войти в Кабул 17:36
По факту убийства мужчины на Кутузовском проспекте возбуждено дело 17:24
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч РПЛ с "Локомотивом" 17:15
Блинкен сообщил о переносе посольства США в аэропорт Кабула 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 22:20
Рубрика: В мире

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане

Текст: Максим Макарычев

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане в понедельник утром по местному времени (17.00 мск).

Талибы готовятся провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан"

В воскресенье дипломаты Совбеза заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформирует членов Совета о развитии ситуации после захвата боевиками запрещенной в РФ группировки "Талибан" столицы страны Кабула, сообщает Associated Press.

Глава ООН в пятницу призвал "Талибан" немедленно прекратить наступление в Афганистане и начать мирные переговоры, чтобы предотвратить затяжную гражданскую войну. Гуттериш также сказал, что "глубоко встревожен ранними признаками того, что талибы вводят строгие ограничения в районах, находящихся под их контролем, особенно в отношении женщин и журналистов.

В мире Ближний Восток Афганистан Международные организации ООН

Главное сегодня

Хроника событий в Афганистане: талибы в Кабуле
В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой Бе-200 в Турции
Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана