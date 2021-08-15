"Талибан" объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что взяло под свой контроль всю территорию Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно распространенному талибами заявлению, "движение установило контроль над всем Афганистаном". Также отмечается, что боевые действия в Кабуле не ведутся, город окружен.

По данным СМИ, боевики вошли на территорию столичного аэропорта. Талибы обещают, что все иностранцы смогут беспрепятственно покинуть страну, те, кто решит остаться, должны будут зарегистрироваться у представителей движения.

Как заверил и.о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, "переход власти пройдет мирным путем". В настоящее время идут переговоры между центральными властями и делегацией талибов. Как ожидается, президент Ашраф Гани в ближайшее время сложит свои полномочия.