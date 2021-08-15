Талибы объявили о полном контроле над Кабулом

Кабул полностью находится во власти движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом сами представители талибов к вечеру воскресенья объявили в эфире крупнейшего афганского новостного телеканала Ariana News.

По словам официального представителя движения Забихуллы Муджахида, силы талибов "достигли всех районов города" и взяли его под свой полный контроль. Если дело действительно обстоит таким образом, то на захват Кабула ушли всего сутки.

О начале наступления на столицу было объявлено утром 15 августа. При этом силы безопасности сдали ключевой город республики без боя. Опровержений о потере Кабула с их стороны не последовало. Известно, что глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, западные дипмиссии эвакуировались на территорию кабульского аэропорта, а возле опустевшего президентского дворца слышны взрывы.