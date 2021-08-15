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15 августа 2021 г.

Постановление правительства Удмуртской Республики от 10 августа 2021 года № 406 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике на 2022 год"

Дата подписания 10 августа 2021 г.
Опубликован 15 августа 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить в Удмуртской Республике на 2022 год величину прожиточного минимума в расчете на душу населения - 10 727 рублей, для трудоспособного населения - 11 692 рубля, пенсионеров - 9 225 рублей, детей - 10 941 рубль.

2. Установить, что в Удмуртской Республике в 2022 году величина прожиточного минимума для пенсионеров, указанная в пункте 1 настоящего постановления, используется в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов



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