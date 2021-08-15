Умер актер Джанфранко Д'Анджело

Печальнейшая новость для всех поклонников нишевого итальянского кино (в Италии это дело, как знаем, цвело особо пышно) - на 85-м году жизни умер колоритный Джанфранко Д'Анджело. Джанфранко играл в театре, в кино и на ТВ, писал сценарии, но наиболее был славен скабрезными комедиями.

Отошел комик 15 августа в Риме - буквально за несколько дней до юбилея. Как пишет Independent со ссылкой на подтверждение от агентства артиста, причиной смерти стала непродолжительная болезнь, характер которой не конкретизирован.

Джанфранко родился 19 августа 1936 года в Риме. Начал карьеру комика в середине 60-х годов, стяжав первый успех в составе театральной труппе Il Bagaglino. На экранах - с 1969-го, с серии успешных развлекательных шоу, таких как Mazzabubù, C'era una volta Roma и La Sberla. Пик народной любви наступил в 70-х.

В числе проектов - "Зум зум зум", "Дверь во тьму", "Я не бегу, я убегаю", "Леди Барбара", "Четверо обжор на маневрах", "Докторша военного госпиталя", "Серебряный язычок", "Лицеистка", "Полицейская делает карьеру", "Учительница естественных наук", "Румяная и очаровательная гувернантка", "Шизовойска" и всякое такое, памятное счастливым обладателям видеомагнитофонов.

Также стало известно о смерти итальянской актрисы Пьеры Дельи Эспости.