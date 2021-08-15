Умер актер Джанфранко Д'Анджело

Печальнейшая новость для всех поклонников нишевого итальянского кино (в Италии это дело, как знаем, цвело особо пышно) - на 85-м году жизни умер колоритный Джанфранко Д'Анджело. Джанфранко играл в театре, в кино и на ТВ, писал сценарии, но наиболее был славен скабрезными комедиями.
Отошел комик 15 августа в Риме - буквально за несколько дней до юбилея. Как пишет Independent со ссылкой на подтверждение от агентства артиста, причиной смерти стала непродолжительная болезнь, характер которой не конкретизирован.
Roma, morto a 85 anni l'attore Gianfranco D'Angelo #GianfrancoD'Angelo https://t.co/eLTc0bCyRP pic.twitter.com/ljcenFPZBm— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 15, 2021
Джанфранко родился 19 августа 1936 года в Риме. Начал карьеру комика в середине 60-х годов, стяжав первый успех в составе театральной труппе Il Bagaglino. На экранах - с 1969-го, с серии успешных развлекательных шоу, таких как Mazzabubù, C'era una volta Roma и La Sberla. Пик народной любви наступил в 70-х.
В числе проектов - "Зум зум зум", "Дверь во тьму", "Я не бегу, я убегаю", "Леди Барбара", "Четверо обжор на маневрах", "Докторша военного госпиталя", "Серебряный язычок", "Лицеистка", "Полицейская делает карьеру", "Учительница естественных наук", "Румяная и очаровательная гувернантка", "Шизовойска" и всякое такое, памятное счастливым обладателям видеомагнитофонов.
Также стало известно о смерти итальянской актрисы Пьеры Дельи Эспости.