Умерла итальянская актриса Пьера Дельи Эспости

Пьера Дельи Эспости, итальянская актриса кино, театра и ТВ, работавшая с Пазолини и Соррентино, умерла 14 августа в возрасте 83 лет.

Как передает Repubblica, артистка отошла в Риме. Причиной смерти стали проблемы с легкими и сердечная недостаточность.

Пьеджианна (полное имя) Дельи Эспости родилась 12 марта 1938 года в Болонье. В 60-70-х работала с экспериментальными театральными труппами, немедля себя зарекомендовав.

На экранах дебютировала в 1963-м, начав с сериалов. Написала несколько сценариев, ставила театральные пьесы.

В фильмографии - порядка ста пунктов, в том числе мини-сериалы "Граф Монте-Кристо" (1966) и "Преступление и наказание" (1983), "Медея" Пазолини и "Сладкие сны" Моретти.

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