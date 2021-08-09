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Netflix и Apple борются за фильм Паоло Соррентино с Дженнифер Лоуренс

Новости
    09.08.2021, 12:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-сервисы Netflix и Apple TV конкурируют в борьбе за новый, ещё не снятый фильм Паоло Соррентино.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Deadline, это будет байопик об агенте по поиску талантов Сью Менгерес (1932-2011), работавшей с Барброй Стрейзанд, Шер, Полом Ньюманом, Брайаном Де Пальмой и другими.

Главную роль сыграет лауреатка "Оскара" Дженнифер Лоуренс.

За сценарий отвечают Лорен Шукер Блюм и Ребекка Анджело ("Оранжевый - хит сезона"), а также Джон Логан ("Гладиатор", "Чужой: Завет", фильмы бондианы).

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