Netflix и Apple борются за фильм Паоло Соррентино с Дженнифер Лоуренс

Онлайн-сервисы Netflix и Apple TV конкурируют в борьбе за новый, ещё не снятый фильм Паоло Соррентино.

Как сообщает Deadline, это будет байопик об агенте по поиску талантов Сью Менгерес (1932-2011), работавшей с Барброй Стрейзанд, Шер, Полом Ньюманом, Брайаном Де Пальмой и другими.

Главную роль сыграет лауреатка "Оскара" Дженнифер Лоуренс.

За сценарий отвечают Лорен Шукер Блюм и Ребекка Анджело ("Оранжевый - хит сезона"), а также Джон Логан ("Гладиатор", "Чужой: Завет", фильмы бондианы).