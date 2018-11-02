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Ридли Скотт начал работать над продолжением "Гладиатора"

НОВОСТЬ02.11.2018, 11:31
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Отец "Чужих" и "Бегущего по лезвию" сэр Ридли Скотт продолжает хоронить свою карьеру и любовь поклонников. После чудом не уничтоженной вселенной ксеноморфов он решил вернуться к другому своему значимому проекту - сверхприбыльному пеплуму "Гладиатор" (2000) с Расселом Кроу и Хоакином Фениксом.

Картина получила одиннадцать номинаций на премию "Оскар", из которых победила в пяти и помогла вернуть к жанру внимание зрителей.

Фото: kinopoisk.ru
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Как эксклюзивно сообщает Deadline, к работе над продолжением культовый режиссер уже приступил, взяв на себя и продюсерские функции.

Занимается сиквелом компания Paramount, а сценарий ляжет на плечи Питера Крейга ("Голодные игры", предстоящий сиквел "Лучшего стрелка").

Новая история будет посвящена племяннику харизматичного императора Коммода (Феникс) Луцию, сыну Луциллы (Конни Нильсен), который был спасен брутальным Максимусом (Рассел Кроу). Юноша вдохновляется неистовым воином и решает стать столь же великим.

Уточняется, что погибшего героя Кроу не планируют возвращать.

Дата выхода пока не объявлена.

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