В этом есть Шарм: репортер "РГ" одним из первых россиян слетал в Египет

В самолете до Шарм-эль-Шейха из Москвы ни одного свободного места. Туристические путевки были проданы за считанные дни после старта продаж. Авиасообщение с курортами Египта возобновилось 9 августа после шестилетнего перерыва, когда в 2015-м в результате теракта на борту российского самолета погибли 224 человека.

Меры безопасности не бывают лишними

Некоторые туристы сейчас оказались недовольны повышенными мерами безопасности в аэропортах Египта. Здесь усилен досмотр даже в зоне прилета. А на обратном пути в Москву пассажирам придется пройти несколько этапов проверки. Даже на входе в здание вас могут попросить полностью распаковать весь багаж. Впрочем, нужно ли это делать, если существует современное оборудование - вопрос спорный. В ручном режиме сотрудник службы безопасности будет перебирать ваши вещи. Так что стоит учитывать, если вы вдруг почему-то вызовете подозрение, то и нижнее белье, и даже средства гигиены будут изучать очень внимательно не только органы авиационной безопасности у стойки, но и все стоящие позади вас другие пассажиры. Впрочем, большинство отдыхающих с этими нововведениями согласны. Лучше пусть будет безопасно, чем "на авось".

Россиян ждали

Пока едешь в гостиницу из аэропорта на побережье Шарма (так называют Шарм-эль-Шейх россияне) по пути встречаются заброшенные отели. Только по официальным данным властей Египта, на курортном побережье их закрылось 80. Многие из заведений работали только под российского туриста. С прекращением авиасообщения в 2015-м гостей не стало. Сразу перестроить турпоток оказалось сложно.

Фото: Николай Соколов

Вне политики

После закрытия рейсов из России курорты Египта не пустовали. Нишу россиян успешно заняли гости с Украины, из Казахстана и Армении. Соприкасаясь сегодня с гражданами бывшего СССР, ты совершенно не чувствуешь какого-то недопонимания. Вместе туристы играют в волейбол или проводят время на пляже.

А что с ковидом?

Фото: Николай Соколов

Гражданам России, которые хотят полететь в Египет, необходимо по прибытии иметь отрицательный результат ПЦР-теста. А если вы вакцинированы "Спутником V", то и тест делать не нужно. Но вторая доза должна быть сделала как минимум за 14 дней до путешествия. Впрочем, египетские курорты можно назвать территорией почти свободной от ковида. С населением в сто миллионов человек Египет сегодня фиксирует примерно новых 80-85 случаев коронавируса в день. Поэтому шансы заболеть минимальны.

Кроме этого, повсюду на курортах антисептик. И даже в отелях поздно ночью в столовых и других общественных местах все обрабатывают. В помещениях - масочный режим. Правда, если честно, не все туристы его соблюдают. Впрочем, лучше следовать примеру персонала и носить маски, когда вы заказываете напитки в баре или стоите в очереди у шведского стола. Кстати, в столовой всю еду кладут сотрудники, а между вами и кухней установлены защитные антиковидные экраны. Такого нет во многих гостиницах российских курортов.

Бдительность на экскурсии

Безопасность теперь не только в аэропорту, но даже на экскурсиях. Дикарем в Египте путешествовать отныне намного сложнее. Попасть в экскурсионную группу можно, но гид обязательно должен передать сведения о всех клиентах в ведомства и министерства Египта. От внутренних дел до минздрава. Об этом рассказывает гид одного из крупнейших российских туроператоров "Библиоглобус". Айман Вельсон, как многие египтяне, познакомился с россиянкой еще в нулевые. Теперь живет на две страны и работает гидом в Египте. С возобновлением авиасообщения надеется на увеличение турпотока.

Фото: Николай Соколов

Стена вокруг Шарма

Не великая, но тоже стена. В Шарм-эль-Шейхе специальный забор вокруг города из бетона с блок-постами построили примерно за 3 года. Около 25 километров. Высотой более 4 метров. Посторонний на курорт не попадет. Четыре КПП, которые охраняют военные. Любой автобус или автомобиль проезжает через специальный сканер.

Как рыба в воде

За этим приезжают сюда многие туристы. Красное море - уникальный уголок на Земле с невероятным подводным миром. Дайвинг, конечно, для тех, кто может погружаться глубже, но даже если вы - пенсионер, то маска примерно за 1000 рублей, или 200 египетских фунтов, - и вы попадете в невероятный подводный мир.

Сноркинг

Это модное у египетских туристов слово - плавание с маской на поверхности. Вам даже не нужно глубоко нырять. Просто с понтонного мостика вы плаваете примерно в 30 метрах от берега у кораллового рифа. Кажется, что ты попал в передачу Жака-Ива Кусто. Вокруг тебя совершенно разные рыбы невероятной окраски и размеров, а красота кораллов просто поражает.

Фото: Николай Соколов

Руссо туристо облико морале

Кстати, итальянцы здесь тоже отдыхают. А еще англичане и даже французы. Сейчас Египет у европейцев популярен. Впрочем, речь не об этом. Многие российские гости курортов Синайского полуострова иногда забывают главное правило подводного туризма: смотреть можно, а трогать и уж тем более забирать с собой нельзя. Здесь запрещено ловить рыбу и даже увозить с собой мертвые кораллы. Наверное, поэтому Красное море продолжает оставаться живым и привлекающим тысячи туристов.

Все ждут увеличения числа рейсов

Сейчас из Москвы летают всего 5 рейсов на курорты Египта. Для жителей регионов купить такой тур - очень дорого. Сначала нужно долететь до столицы, а уже потом по путевке в Египет. Потому цена может оказаться неподъемной. Впрочем, многие верят, что когда в России станет холодно, то количество рейсов увеличится. Важно, чтобы позволила эпидемиологическая ситуация и соблюдение мер антитеррористической безопасности.