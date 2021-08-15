В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304

В Гаити число жертв произошедшего в субботу землетрясения превысило 300, пострадали не менее 1,8 тысячи человек. Таковы данные управления гражданской защиты республики. Ранее сообщалось о 227 погибших.

"Зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг", - цитирует ТАСС заявление представителя ведомства. По его словам, часть граждан, получивших ранения, госпитализирована.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне утром. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.