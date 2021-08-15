Новости

Байден: США развернут 5 тысяч военных для эвакуации дипломатов из Афганистана 02:56
Муниципальные округа смогут наследовать имущество одиноких людей 02:19
В Гидрометцентре спрогнозировали сентябрь с минусовыми температурами 02:08
В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304 01:56
В Израиле открылись пункты ночной вакцинации от COVID-19 01:46
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку 01:38
Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" родила ребенка 00:37
Израиль отозвал посла из Польши из-за подписанного закона о реституции 00:30
Байден поручил Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане 00:15
Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга 14.08.2021
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 14.08.2021
Свыше миллиона японцев эвакуировались из-за проливных дождей 14.08.2021
Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли 14.08.2021
Биткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларов 14.08.2021
Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 14.08.2021
В России разработали терминал для диагностики респираторных заболеваний 14.08.2021
Появилось видео атаки радикалов на журналиста в Киеве 14.08.2021
На Гаити подсчитывают жертвы разрушительного землетрясения 14.08.2021
Диетолог рассказала о важных правилах для любителей арбузов и дынь 14.08.2021
Жительницу Урала арестовали за попытку убийства двухлетнего сына 14.08.2021
"Челси" и "МЮ" стартовали в чемпионате с крупных побед 14.08.2021
Решетников призвал скорее начать реализацию Северного широтного хода 14.08.2021
Путин поручил наградить посмертно погибший экипаж самолета Бе-200 в Турции 14.08.2021
Мать младенца из мусорного контейнера задержана в Москве 14.08.2021
Захарова уточнила порядок выдачи визы журналистке BBC 14.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 01:56
Рубрика: В мире

В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304

Фото: AFP/Tamas JEAN PIERRE Фото: AFP/Tamas JEAN PIERRE
Фото: AFP/Tamas JEAN PIERRE

В Гаити число жертв произошедшего в субботу землетрясения превысило 300, пострадали не менее 1,8 тысячи человек. Таковы данные управления гражданской защиты республики. Ранее сообщалось о 227 погибших.

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4

"Зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг", - цитирует ТАСС заявление представителя ведомства. По его словам, часть граждан, получивших ранения, госпитализирована.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне утром. Эпицентр стихии находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек. Сильнее всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

Главное сегодня

В Темрюке и Анапе за сутки выпала годовая норма осадков
После ДТП с автобусом под Владимиром завели уголовное дело
Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана