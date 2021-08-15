В Кабуле пытаются безуспешно эвакуировать афганских переводчиков

В то время как американские войска начали процесс эвакуации дипломатов из Кабула, представители гуманитарных организаций предпринимают отчаянные усилия по экстренному вывозу из страны граждан США, не имеющих дипломатического статуса, а также работавших на Вашингтон афганских переводчиков, других местных партнеров и членов их семей до того, как они будут казнены или иным образом наказаны как "пособники янки".

Консульский отдел посольства США в Кабуле в настоящее время перегружен обработкой информации об американских гражданах, пытающихся бежать из Афганистана.

"Посольство США изучает варианты для граждан США, которые хотят вылететь и которые не смогли найти место на коммерческих рейсах, - говорится в конфиденциальном электронном письме, полученном изданием Politico. - Посольство запрашивает информацию у граждан США, которые могут пожелать воспользоваться такими возможностями. Пожалуйста, сделайте это как можно скорее".

Как отмечают иностранные наблюдатели, с наступлением на столицу боевиков запрещенной в РФ группировки "Талибан" ситуация с каждым часом становится все более катастрофической для афганских граждан, которые работали переводчиками или выполняли другие вспомогательные функции в интересах США. Они опасаются, что, как и местные государственные служащие, могут стать мишенью для талибов после ухода сил коалиции.

Военные ветераны и отставные американские дипломаты делают все возможное, чтобы попытаться спасти своих афганских друзей, которые либо томительно ожидают эвакуации, либо остаются вне поля зрения госдепа из-за бюрократической неопределенности. Лишь в субботу американское дипломатическое ведомство в срочном порядке запросило помощь у гуманитарных групп, чтобы помочь идентифицировать афганцев, которые помогали США и другим иностранным государствам во время войны. Имена афганцев, "уязвимых в случае прихода" в Кабул талибов, а также журналистов и правозащитников будут добавлены в список, составленный специальной общегосударственной координационной группой, сообщило агентство Reuters.

Однако гуманитарные группы требуют большего.

"Администрации Байдена не нужен список соискателей афганской специальной визы, - сказал Адам Бейтс, политический советник Международного проекта помощи беженцам. - Правительство уже знает, кто они, и их всех следует немедленно эвакуировать в безопасное место".

Он и другие правозащитники выразили тревогу по поводу того, сколько много времени понадобилось администрации США, чтобы серьезно отнестись к этому вопросу.

Многие из подобных волонтеров работают над тем, чтобы вывести свои контакты из Афганистана, но мало кто из них надеется, что их усилия увенчаются успехом, констатируют наблюдатели. Ким Стаффиери, исполнительный директор "Ассоциации союзников военного времени", бывший морской пехотинец, напрямую контактировавший с лицами, ищущими убежища, сказал: "Совершенно очевидно, что планирование по эвакуации уязвимых афганцев было осуществлено в последнюю минуту".

"Ситуация крайне безвыходная, - заявила Мэрайя Смит, отставной офицер армии США, которая трижды побывала в Афганистане. - Я убита горем из-за тех, кому мы не можем помочь".

Смит спешит скупить места в нескольких коммерческих чартерах, пока еще вылетающих из международного аэропорта Кабула, от имени некоммерческой организации, занимающейся оказанием помощи афганским и иракским переводчикам. За последние две недели организации удалось вывезти всего 40 афганских переводчиков и членов их семей, или около 200 человек, из Кабула коммерческими рейсами. Между тем, количество афганцев, кто работал на нужды правительства США за эти двадцать лет вместе с членами их семей, превышает 30 тысяч человек.

Но у них остается мало времени. В субботу президент Джо Байден направил в Кабул еще 1000 солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии для помощи в эвакуации американских дипломатов через аэропорт Кабула. Всего с четверга для помощи в эвакуации было направлено 5000 американских военнослужащих, которые будут находиться как в Афганистане, так и в резерве в среднеазиатском и ближневосточном регионе.

После того, как стало известно, что талибы движутся к Кабулу, образно говоря, "семимильными шагами", практически не встречая сопротивления, в западных СМИ появились сообщения о том, что эвакуация американских и других иностранных дипломатов может быть значительно ускорена.

Агентство AFP сообщило о том, что американские "вертушки" активно курсируют между кабульским аэропортом и обширным дипломатическим корпусом США в сильно укрепленной, так называемой, "Зеленой зоне". Все это происходит 46 лет спустя после того, как вертолеты эвакуировали граждан США с крыши посольства в Сайгоне, ознаменовав бесславный для Вашингтона финал войны во Вьетнаме.