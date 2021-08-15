В МЧС попросили разрешить тушить леса, даже если нет угрозы поселениям

Глава МЧС России Евгений Зиничев по итогам визита в Якутию обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой наделить спасателей правом тушить лесные пожары, даже если нет угрозы населенным пунктам.

"Просим вас рассмотреть вопрос, поскольку это потребует внесения изменений в законодательную базу, о возможности привлечения сил и средств МЧС для работы в лесах при определении федерального уровня реагирования", - сказал Евгений Зиничев на совещании правительственной комиссии по вопросу ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Эта проблема не нова. После принятия нового и нередко критикуемого Лесного кодекса этот вопрос поднимался на самых разных уровнях, но проблема так и продолжает оставаться острой и очень актуальной.

Согласно действующему законодательству, тушение горящих лесов по всей стране - это обязанность не МЧС, а минприроды и Рослесхоза. Спасатели МЧС имеют право подключаться к тушению только в случае, если огонь начинает приближаться к населенным пунктам и есть угроза здоровью и жизни граждан. Пока же огонь не перекинулся на деревни, участие МЧС и расходы на тушение можно приравнять к нецелевому использованию средств.

Сейчас участие МЧС в тушении лесов вдали от сел - нецелевое использование средств

Но дело в том, что, вспыхнув далеко в тайге, скажем, от сухих гроз, огонь довольно быстро может дойти до таежных поселков и перекинуться на дома. Верховой пожар может распространяться со скоростью курьерского поезда. При наличии ветра он легко перемахивает даже через реки, не говоря уже про минерализованные полосы. При этом известно, что пожар легче и дешевле всего потушить в первые моменты возгорания. Но МЧС со всем своим мощным арсеналом не имеет права этого делать. Именно поэтому глава МЧС по итогам совещания и обратился к президенту изменить такое положение и разрешить бороться с лесными пожарами, что называется, всем миром.

В настоящее время на тушении лесных пожаров задействовано 19 воздушных судов. Наземная группировка состоит из 5 тысяч человек и 765 единиц техники. Но пока использование воздушной техники затруднено из-за сильного задымления и распространения гари от горящих лесов. По данным МЧС, в регионе действует 172 природных пожара.