В США впервые с 1790 года зафиксирован спад в численности белого населения

"Диверсификация и многообразие", - такими словами ключевые американские СМИ описывают главные итоги проведенной в США в прошлом году переписи населения. Основной итог расово-этнической статистики заключается в том, что впервые с 1790 года зафиксирован спад в численности белого населения страны и заметный рост населения с иными оттенками кожи.

Если в 2010 году белые американцы составляли 63 процента населения, то сегодня их 57,8 процента. А среди детей и молодежи до 18 лет белые могут потихоньку привыкать к мысли о том, что в США они уже меньшинство, поскольку их "цветные" сверстники составляют почти 53 процента населения в этой возрастной группе. Данные переписи базируются не на фактической принадлежности к какой-то расе или этнической группе, а основаны на самоидентификации участников. Так или иначе, по прогнозам Института Брукингса, к 2045 году доля белого населения в США упадет ниже 50 процентов.

Данные указывают, что в последнее десятилетие прирост населения в США был самым медленным с 30-х годов прошлого века. Тревожной тенденцией называется устойчивое снижение числа молодых людей. Для страны со стремительно стареющим населением это демографическая проблема. В сравнении с данными десятилетней давности убыль граждан моложе 18 лет превысила 1 миллион человек и наблюдается в 27 штатах Америки.