Крушение российского пожарного самолета Бе-200 в Турции: версии и подробности

Самолет-амфибия российского производства Бе-200, принимавший участие в тушении лесных пожаров, в субботу днем разбился на юго-востоке Турции. По данным Минобороны РФ (самолет числился на балансе военного ведомства), Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку. Машина не смогла набрать нужную высоту после сброса воды на очаг пожара и врезалась в скалы. На борту разбившегося самолета было 8 человек - 5 российских военнослужащих и 3 представителя турецких ведомств. Все погибли.

По словам экспертов, ранее российские самолеты-амфибии Бе-200 никогда не попадали в авиакатастрофы. Фото: Getty Images

На место крушения самолета для выяснения причин трагедии была направлена комиссия Минобороны России. Разбившийся самолет-амфибия Бе-200 был передан военным летом 2020 года. Он входил в состав морской авиации ВМФ России.

"В настоящее время идет расследование причин крушения самолета Бе-200, идут процедуры опознания, назначены технические экспертизы и юридическое исследование", - сообщили в министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

"Трое из находившихся на борту Бе-200 россиян являлись жителями Краснодарского края", - сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. "На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших, Кубань скорбит вместе с вами", - сообщил глава региона.

Кроме того, погиб российский летчик - герой фильма "Форсаж. Возвращение" Евгений Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о награждении орденом Мужества пятерых российских военнослужащих, погибших в Турции при крушении самолета Бе-200. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров , награждены посмертно подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров.

Бе-200 мог разбиться из-за недостатка тяги и даже отказа двигателей в обезвоздушенном пространстве турецкого ущелья, когда огонь выжигает кислород

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также президент поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к госнаградам посмертно.

В причинах авиакрушения еще предстоит разобраться. Пока ни одной официальной версии не выдвинуто. Но по словам экспертов, Бе-200 мог разбиться из-за недостатка тяги и даже полного отказа двигателей в обезвоздушенном пространстве турецкого ущелья. Увы, такая причина является типичной для тяжелых пожарных самолетов, которые тушат лесные пожары в условиях сопочной горной местности со сложным рельефом. Подобный случай произошел 1 июля 2016 года. Тогда в Иркутской области точно также разбился пожарный ИЛ-76 МЧС России.

Расследование той трагедии выявило столкновение самолета под управлением опытнейшего экипажа с сопкой. При этом двигатели работали на максимальных оборотах вплоть до столкновения. Самолету просто не хватило высоты перемахнуть через пик. А набрать высоту ИЛ-76 не смог, потому что сильнейшие лесные пожары выжгли в зоне пролета тяжелого транспортника весь кислород.

В Турции, похоже, трагедия полностью повторилась. Учитывая, что есть видео последнего полета и крушения нашего Бе-200, экспертам не составит труда понять, что же произошло на борту. На записи видно, как самолет-амфибия снижается в ущелье к очагу пожара, сбрасывает воду и не может набрать высоту даже с пустыми цистернами, а летит прямо на сопку.

Экипаж, безусловно, понимал и знал обо всех рисках. Но, увы, для экипажей пожарных самолетов работать на предельно малых высотах - стандартная практика, иначе эффекта от тушения пожаров не будет, так как вода просто не долетит до очага пожара, испарившись в воздухе. Так во всем мире.

Когда хоронили тот героический экипаж Леонида Филина, разбившегося Ил-76 в 2016 году, МЧС на своем сайте разместило комментарий. В нем говорилось, что пожарные летчики, как правило, осуществляют тушение пожаров, находясь на высоте от 60 до 100 метров, которая считается самой эффективной для ликвидации огня. Но когда огонь бушует на дне ущелья эта высота считается критической и нередко срабатывают датчики, предупреждающие об опасном сближении с землей. Это обычная практика.

Многим иностранным летчикам в некоторых странах мира запрещено рисковать. Наши нередко идут на риск.

"Все летчики знают, что кислород сгорает в ущельях, в горах и образуется "пустой колодец". Для работы двигателя нужен кислород, а его нет. И происходит остановка двигателя, самолет падает", - сказал после панихиды в 2016 году начальник штаба авиаэскадрильи Василий Ерчев.

Командир авиаотряда МЧС, заслуженный летчик России Евгений Серых тогда добавил: "Поскольку они в ложбине шли, кислорода не было, могла пропасть тяга двигателя вплоть до отказа".

Версия отказа техники из-за технических проблем при этом - самая маловероятная причина. Бе-200 - очень надежный и реально уникальный самолет. У него ни разу не фиксировалось фатального отказа двигателей и оборудования.

Авиационный эксперт Роман Гусаров напомнил, что за почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы.

"Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию", - приводит слова эксперта ТАСС.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков

Взгляд из Турции

Не будут забыты

Турецкие чиновники и СМИ выразили соболезнования в связи с трагедией российского самолета Бе-200, разбившегося в провинции Кахраманмараш при вылете на тушение возгорания в местных горах.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше", - написал в своей учетной записи в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Глава турецкого дипломатического ведомства выразил "соболезнования турецкому и российскому народу". "Их героические жертвы не будут забыты!" - добавил Чавушоглу.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил: "Хочу выразить глубокие соболезнования в связи с гибелью восьми наших коллег, трое из которых были турками". "Я желаю Божьей милости погибшим и их семьям, - сказал глава министерства, сообщив, что "по делу работают прокуроры, судебная медицина, продолжается техническое расследование".

Одна из ведущих турецких газет Sabah цитирует рассказ Омера Фарука Джошкуна, губернатора провинции Кахраманмараш. По словам этого чиновника, российский самолет Бе-200, так же как и наземные пожарные расчеты, был отправлен на тушение пожара, возникшего в результате удара молнии в горном районе Оникишубат.

Издание Milliyet выражает соболезнования родственникам погибших и сообщает, что останки всех восьмерых жертв были доставлены вертолетом в Институт судебной медицины в городе Адана. Кроме того, по данным издания, образцы ДНК экипажа отправлены в Стамбул для экспертизы, чтобы удостовериться, что они принадлежат именно тем, кто был указан в числе находившихся на борту.

Новостной портал Haber Aero цитирует заявление Турецкой авиационной ассоциации: "Мы глубоко опечалены гибелью экипажа. Приносим свои соболезнования скорбящим семьям и родственникам". В ассоциации заметили, что "техническое и судебно-медицинское расследование продолжается, результаты будут сообщены общественности после завершения экспертизы".

Издание Vatan после трагедии посвятило материал рассказу о самолете Бе-200 и его особенностях.

Газета Sozcu пишет, что Министерство сельского и лесного хозяйства Турции арендует российские Бе-200 уже второй год подряд, намекая на скандал в Турции, связанный с тем, что турецкие противопожарные самолеты в силу ряда причин оказались не готовы к эксплуатации.

Подготовил Константин Волков