В Великобритании 22-летний мужчина застрелил пять человек

Страшная трагедия потрясла тихий английский городок Плимут. 22-летний Джейк Дэвидсон застрелил собственную мать, а после еще четверых прохожих, среди которых оказалась трехлетняя девочка. Шестой жертвой стал он сам, покончив жизнь самоубийством. Случившееся назвали страшнейшей массовой стрельбой в истории Британии с 2010 года.

Но полиция не стала классифицировать ее как теракт. Четкого мотива убийцы правоохранители пока не озвучили, но СМИ предполагают, что Дэвидсоном двигали его психологические проблемы, вызванные неспособностью найти себе девушку или хотя бы просто понравиться противоположному полу. За несколько дней до трагедии Дэвидсон писал в соцсетях, что "ожесточен и полон зависти", что женщины "высокомерны" и "относятся к мужчинам без малейшего уважения".

Сначала он застрелил свою 51-летнюю мать. Выйдя из дома, он убил трехлетнюю Софи Мартин и ее 43-летнего отца, Ли Мартина, которые, предположительно, возвращались домой с прогулки. Пулевые ранения получили еще двое прохожих - мужчина и женщина, - но они выжили и сейчас находятся в больнице. Следующими жертвами стали 59-летний Стивен Вашингтон, гулявший с собаками в местном парке, и 66-летняя Кейт Шепард, которая, по словам очевидцев, в роковой момент выходила из салона красоты. После убийца покончил с собой. Дэвидсон имел лицензию на владение оружием. Причем в декабре 2020 года ее изъяли из-за предъявленных юноше обвинений в угрозе физической расправой, но в июле этого года восстановили.