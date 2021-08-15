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15.08.2021 21:49
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах прошли ревакцинацию почти 91 тысяча человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Евгений Козырев
За сутки в России подтверждено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах

Так, за минувшие сутки после лечения выздоровел от коронавируса 81 военнослужащий. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 37,6 тысячи человек.

Кроме того, около 131,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 176 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 1,3 тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 16 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 775 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у семи инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ выявлены 59 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 232 сотрудников.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 161 человек, 304 из которых гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 27 тысячам пациентов, свыше девяти тысяч из которых гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли почти 91 тысяча человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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