Володин поздравил авиаторов с Днем воздушного флота

В День воздушного флота председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пожелал всем авиаторам здоровья и успехов.

"Талант ученых, авиаконструкторов, инженеров, мастерство пилотов, ответственное отношение к делу специалистов наземных служб обеспечивают надежную, эффективную работу отечественного воздушного флота", - цитирует поздравление Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер отметил, что история отечественной авиации неразрывно связана с героизмом и мужеством легендарных летчиков, военными подвигами и рекордными перелетами, а также решением стоящих перед страной задач.

"Воздушный флот вносит значимый вклад в укрепление России и социально-экономическое развитие регионов", - добавил Вячеслав Володин.