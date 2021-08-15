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15.08.2021 10:14
Рубрика: Власть

Володин поздравил авиаторов с Днем воздушного флота

Текст: Дмитрий Гончарук

В День воздушного флота председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пожелал всем авиаторам здоровья и успехов.

"Талант ученых, авиаконструкторов, инженеров, мастерство пилотов, ответственное отношение к делу специалистов наземных служб обеспечивают надежную, эффективную работу отечественного воздушного флота", - цитирует поздравление Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер отметил, что история отечественной авиации неразрывно связана с героизмом и мужеством легендарных летчиков, военными подвигами и рекордными перелетами, а также решением стоящих перед страной задач.

"Воздушный флот вносит значимый вклад в укрепление России и социально-экономическое развитие регионов", - добавил Вячеслав Володин.

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