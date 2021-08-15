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Рубрика: Общество

Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать тем, кто переболел COVID-19, чтобы быстрее восстановить работу легких.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Очень важно соблюдать режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и заниматься спортом. А еще можно петь народные протяжные песни. Делать это нужно на выдохе, негромко и в удобной тональности, советуют специалисты.

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"Желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам", - рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Она отметила, что течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет.

Многие люди во время COVID-19 практически не двигаются, поэтому после выздоровления физическая активность должна быть регулярной. Иначе - гиподинамия со всеми вытекающими. Переболевшие также теряют мышечную массу. Чтобы восстановиться, необходимо включить в свой рацион белковую пищу, в том числе растительную, цельнозерновые продукты, сезонные овощи и фрукты.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Пандемия коронавируса COVID-19

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