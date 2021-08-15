Врач предупредила, что разрушает печень не хуже жареного и жирного

Жареные и жирные продукты всегда считались самыми вредными для печени. Это верно отчасти, считает терапевт и диетолог Татьяна Тарновская.

"Казалось бы - ешь обезжиренные продукты, отварную куриную грудку без кожи и будет твоей печени счастье. Но не тут-то было", - предупредила врач, добавив, что встречается много пациентов, которые на диете без жиров зарабатывают себе ожирение печени.

Дело в том, что рацион без достаточного количества жиров приводит к падению уровня жирных кислот. В результате печень получает сигнал и начинает синтезировать жиры из подручного материала.

"Откладывая их про запас в своих клетках - гепатоцитах. И начинается ожирение печени", - подчеркнула Татьяна Тарновская в беседе с "Доктором Питером", посоветовав включать в рацион полезную пищу нормальной жирности без трансжиров и пальмового масла.

Кроме того, для здоровья печени важно не злоупотреблять спиртным, а также сладостями, в том числе насыщенными фруктозой ягодами и фруктами. Последних достаточно съедать порядка 200 граммов в день.

По словам врача, "подстава" фруктозы в том, что она беспрепятственно проникает в печень и превращается там во вредные жиры или мочевую кислоту. Последние, кстати, провоцируют также проблемы с суставами, боли в пояснице. Не зря на такого рода проблемы со здоровьем жалуются любители фруктовых смузи и меда.