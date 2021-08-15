За сутки в России подтверждено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 16 426 человек. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1954
- 2 Санкт-Петербург 1668
- 3 Московская область 1359
- 4 Нижегородская область 539
- 5 Свердловская область 526
- 6 Ростовская область 488
- 7 Воронежская область 477
- 8 Пермский край 474
- 9 Красноярский край 454
- 10 Самарская область 447
- 11 Иркутская область 397
- 12 Омская область 389
- 13 Республика Крым 387
- 14 Челябинская область 378
- 15 Оренбургская область 358
- 16 Ставропольский край 345
- 17 Волгоградская область 334
- 18 Хабаровский край 313
- 19 Астраханская область 290
- 20 Ульяновская область 290
- 21 Республика Башкортостан 286
- 22 Алтайский край 279
- 23 Тюменская область 274
- 24 Республика Коми 266
- 25 Забайкальский край 256
- 26 Приморский край 254
- 27 Саратовская область 252
- 28 Краснодарский край 252
- 29 Архангельская область 247
- 30 Липецкая область 238
- 31 Пензенская область 237
- 32 Тверская область 231
- 33 Ленинградская область 230
- 34 Севастополь 227
- 35 Вологодская область 227
- 36 Брянская область 215
- 37 Удмуртская Республика 213
- 38 Мурманская область 211
- 39 Республика Дагестан 204
- 40 Владимирская область 196
- 41 Ярославская область 193
- 42 Кемеровская область 191
- 43 Курская область 187
- 44 Новосибирская область 181
- 45 Республика Хакасия 173
- 46 Калининградская область 170
- 47 Чеченская Республика 166
- 48 Республика Карелия 164
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 164
- 50 Белгородская область 144
- 51 Республика Саха (Якутия) 142
- 52 Амурская область 138
- 53 Костромская область 134
- 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- 55 Курганская область 131
- 56 Новгородская область 130
- 57 Тульская область 130
- 58 Республика Бурятия 129
- 59 Ивановская область 129
- 60 Кировская область 126
- 61 Калужская область 125
- 62 Томская область 125
- 63 Смоленская область 120
- 64 Рязанская область 119
- 65 Республика Тыва 117
- 66 Орловская область 114
- 67 Республика Калмыкия 104
- 68 Псковская область 104
- 69 Сахалинская область 101
- 70 Тамбовская область 97
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Республика Чувашия 76
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 74 Республика Мордовия 69
- 75 Республика Ингушетия 65
- 76 Республика Марий Эл 62
- 77 Республика Адыгея 55
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 54
- 79 Камчатский край 53
- 80 Республика Татарстан 51
- 81 Республика Алтай 47
- 82 Еврейская автономная область 42
- 83 Магаданская область 28
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 600 836 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва 0,13%
- 2. Республика Татарстан 0,21%
- 3. Республика Алтай, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,23%
За последние сутки подтверждено 816 смертей:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 43
- Краснодарский край 35
- Иркутская область 35
- Пермский край 29
- Нижегородская область 28
- Ростовская область 27
- Свердловская область 26
- Красноярский край 22
- Саратовская область 21
- Алтайский край 21
- Челябинская область 20
- Воронежская область 18
- Самарская область 18
- Ульяновская область 18
- Тюменская область 18
- Ленинградская область 17
- Пензенская область 17
- Волгоградская область 14
- Владимирская область 13
- Республика Крым 12
- Республика Дагестан 12
- Ставропольский край 12
- Республика Башкортостан 12
- Омская область 12
- Тверская область 11
- Удмуртская Республика 11
- Брянская область 10
- Московская область 10
- Астраханская область 10
- Республика Чувашия 10
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Чеченская Республика 9
- Новосибирская область 9
- Липецкая область 8
- Ханты-Мансийский автономный округ 8
- Рязанская область 7
- Тульская область 7
- Новгородская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Марий Эл 6
- Кемеровская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Курская область 5
- Республика Коми 5
- Калининградская область 5
- Псковская область 5
- Оренбургская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Севастополь 4
- Республика Ингушетия 4
- Приморский край 4
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Бурятия 3
- Амурская область 3
- Белгородская область 2
- Республика Мордовия 2
- Забайкальский край 2
- Магаданская область 2
- Костромская область 1
- Республика Карелия 1
- Архангельская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 170 499 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 426 человек:
- Москва 2454
- Санкт-Петербург 1561
- Московская область 1404
- Красноярский край 525
- Нижегородская область 452
- Свердловская область 443
- Ростовская область 356
- Смоленская область 341
- Иркутская область 317
- Хабаровский край 315
- Пермский край 301
- Брянская область 300
- Волгоградская область 287
- Челябинская область 280
- Оренбургская область 262
- Приморский край 230
- Саратовская область 224
- Тверская область 223
- Липецкая область 217
- Самарская область 198
- Омская область 198
- Республика Крым 196
- Кемеровская область 193
- Воронежская область 182
- Вологодская область 181
- Республика Дагестан 180
- Республика Карелия 176
- Ульяновская область 173
- Ставропольский край 159
- Чеченская Республика 153
- Ханты-Мансийский автономный округ 152
- Владимирская область 149
- Тюменская область 146
- Архангельская область 144
- Калининградская область 144
- Ямало-Ненецкий автономный округ 129
- Забайкальский край 116
- Республика Калмыкия 115
- Удмуртская Республика 114
- Пензенская область 114
- Ярославская область 113
- Астраханская область 103
- Республика Хакасия 101
- Новгородская область 99
- Ивановская область 96
- Республика Коми 91
- Тамбовская область 90
- Алтайский край 89
- Ленинградская область 87
- Сахалинская область 87
- Псковская область 83
- Тульская область 82
- Республика Ингушетия 79
- Кабардино-Балкарская Республика 77
- Кировская область 76
- Калужская область 72
- Рязанская область 71
- Республика Чувашия 71
- Курганская область 71
- Курская область 69
- Орловская область 64
- Севастополь 64
- Краснодарский край 62
- Республика Башкортостан 51
- Республика Тыва 51
- Мурманская область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Республика Мордовия 48
- Томская область 48
- Республика Бурятия 44
- Республика Марий Эл 43
- Амурская область 41
- Новосибирская область 40
- Белгородская область 35
- Республика Алтай 33
- Республика Адыгея 32
- Республика Саха (Якутия) 31
- Республика Северная Осетия - Алания 30
- Еврейская автономная область 21
- Магаданская область 17
- Камчатский край 15
- Костромская область 14
- Республика Татарстан 13
- Чукотский автономный округ 12
- Ненецкий автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 884 316