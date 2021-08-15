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15.08.2021 11:16
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 16 426 человек. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1954
  • 2 Санкт-Петербург 1668
  • 3 Московская область 1359
  • 4 Нижегородская область 539
  • 5 Свердловская область 526
  • 6 Ростовская область 488
  • 7 Воронежская область 477
  • 8 Пермский край 474
  • 9 Красноярский край 454
  • 10 Самарская область 447
  • 11 Иркутская область 397
  • 12 Омская область 389
  • 13 Республика Крым 387
  • 14 Челябинская область 378
  • 15 Оренбургская область 358
  • 16 Ставропольский край 345
  • 17 Волгоградская область 334
  • 18 Хабаровский край 313
  • 19 Астраханская область 290
  • 20 Ульяновская область 290
  • 21 Республика Башкортостан 286
  • 22 Алтайский край 279
  • 23 Тюменская область 274
  • 24 Республика Коми 266
  • 25 Забайкальский край 256
  • 26 Приморский край 254
  • 27 Саратовская область 252
  • 28 Краснодарский край 252
  • 29 Архангельская область 247
  • 30 Липецкая область 238
  • 31 Пензенская область 237
  • 32 Тверская область 231
  • 33 Ленинградская область 230
  • 34 Севастополь 227
  • 35 Вологодская область 227
  • 36 Брянская область 215
  • 37 Удмуртская Республика 213
  • 38 Мурманская область 211
  • 39 Республика Дагестан 204
  • 40 Владимирская область 196
  • 41 Ярославская область 193
  • 42 Кемеровская область 191
  • 43 Курская область 187
  • 44 Новосибирская область 181
  • 45 Республика Хакасия 173
  • 46 Калининградская область 170
  • 47 Чеченская Республика 166
  • 48 Республика Карелия 164
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 164
  • 50 Белгородская область 144
  • 51 Республика Саха (Якутия) 142
  • 52 Амурская область 138
  • 53 Костромская область 134
  • 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • 55 Курганская область 131
  • 56 Новгородская область 130
  • 57 Тульская область 130
  • 58 Республика Бурятия 129
  • 59 Ивановская область 129
  • 60 Кировская область 126
  • 61 Калужская область 125
  • 62 Томская область 125
  • 63 Смоленская область 120
  • 64 Рязанская область 119
  • 65 Республика Тыва 117
  • 66 Орловская область 114
  • 67 Республика Калмыкия 104
  • 68 Псковская область 104
  • 69 Сахалинская область 101
  • 70 Тамбовская область 97
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Республика Чувашия 76
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 74 Республика Мордовия 69
  • 75 Республика Ингушетия 65
  • 76 Республика Марий Эл 62
  • 77 Республика Адыгея 55
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 54
  • 79 Камчатский край 53
  • 80 Республика Татарстан 51
  • 81 Республика Алтай 47
  • 82 Еврейская автономная область 42
  • 83 Магаданская область 28
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 600 836 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва 0,13%
  • 2. Республика Татарстан 0,21%
  • 3. Республика Алтай, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,23%
За последние сутки подтверждено 816 смертей:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 43
  • Краснодарский край 35
  • Иркутская область 35
  • Пермский край 29
  • Нижегородская область 28
  • Ростовская область 27
  • Свердловская область 26
  • Красноярский край 22
  • Саратовская область 21
  • Алтайский край 21
  • Челябинская область 20
  • Воронежская область 18
  • Самарская область 18
  • Ульяновская область 18
  • Тюменская область 18
  • Ленинградская область 17
  • Пензенская область 17
  • Волгоградская область 14
  • Владимирская область 13
  • Республика Крым 12
  • Республика Дагестан 12
  • Ставропольский край 12
  • Республика Башкортостан 12
  • Омская область 12
  • Тверская область 11
  • Удмуртская Республика 11
  • Брянская область 10
  • Московская область 10
  • Астраханская область 10
  • Республика Чувашия 10
  • Вологодская область 9
  • Мурманская область 9
  • Чеченская Республика 9
  • Новосибирская область 9
  • Липецкая область 8
  • Ханты-Мансийский автономный округ 8
  • Рязанская область 7
  • Тульская область 7
  • Новгородская область 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Смоленская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Кемеровская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Курская область 5
  • Республика Коми 5
  • Калининградская область 5
  • Псковская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Ингушетия 4
  • Приморский край 4
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Амурская область 3
  • Белгородская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Забайкальский край 2
  • Магаданская область 2
  • Костромская область 1
  • Республика Карелия 1
  • Архангельская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 170 499 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 426 человек:
  • Москва 2454
  • Санкт-Петербург 1561
  • Московская область 1404
  • Красноярский край 525
  • Нижегородская область 452
  • Свердловская область 443
  • Ростовская область 356
  • Смоленская область 341
  • Иркутская область 317
  • Хабаровский край 315
  • Пермский край 301
  • Брянская область 300
  • Волгоградская область 287
  • Челябинская область 280
  • Оренбургская область 262
  • Приморский край 230
  • Саратовская область 224
  • Тверская область 223
  • Липецкая область 217
  • Самарская область 198
  • Омская область 198
  • Республика Крым 196
  • Кемеровская область 193
  • Воронежская область 182
  • Вологодская область 181
  • Республика Дагестан 180
  • Республика Карелия 176
  • Ульяновская область 173
  • Ставропольский край 159
  • Чеченская Республика 153
  • Ханты-Мансийский автономный округ 152
  • Владимирская область 149
  • Тюменская область 146
  • Архангельская область 144
  • Калининградская область 144
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 129
  • Забайкальский край 116
  • Республика Калмыкия 115
  • Удмуртская Республика 114
  • Пензенская область 114
  • Ярославская область 113
  • Астраханская область 103
  • Республика Хакасия 101
  • Новгородская область 99
  • Ивановская область 96
  • Республика Коми 91
  • Тамбовская область 90
  • Алтайский край 89
  • Ленинградская область 87
  • Сахалинская область 87
  • Псковская область 83
  • Тульская область 82
  • Республика Ингушетия 79
  • Кабардино-Балкарская Республика 77
  • Кировская область 76
  • Калужская область 72
  • Рязанская область 71
  • Республика Чувашия 71
  • Курганская область 71
  • Курская область 69
  • Орловская область 64
  • Севастополь 64
  • Краснодарский край 62
  • Республика Башкортостан 51
  • Республика Тыва 51
  • Мурманская область 49
  • Карачаево-Черкесская Республика 49
  • Республика Мордовия 48
  • Томская область 48
  • Республика Бурятия 44
  • Республика Марий Эл 43
  • Амурская область 41
  • Новосибирская область 40
  • Белгородская область 35
  • Республика Алтай 33
  • Республика Адыгея 32
  • Республика Саха (Якутия) 31
  • Республика Северная Осетия - Алания 30
  • Еврейская автономная область 21
  • Магаданская область 17
  • Камчатский край 15
  • Костромская область 14
  • Республика Татарстан 13
  • Чукотский автономный округ 12
  • Ненецкий автономный округ 8

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 884 316

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