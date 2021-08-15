За сутки в России подтверждено 21 624 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 21 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью выздоровели 16 426 человек. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1954

2 Санкт-Петербург 1668

3 Московская область 1359

4 Нижегородская область 539

5 Свердловская область 526

6 Ростовская область 488

7 Воронежская область 477

8 Пермский край 474

9 Красноярский край 454

10 Самарская область 447

11 Иркутская область 397

12 Омская область 389

13 Республика Крым 387

14 Челябинская область 378

15 Оренбургская область 358

16 Ставропольский край 345

17 Волгоградская область 334

18 Хабаровский край 313

19 Астраханская область 290

20 Ульяновская область 290

21 Республика Башкортостан 286

22 Алтайский край 279

23 Тюменская область 274

24 Республика Коми 266

25 Забайкальский край 256

26 Приморский край 254

27 Саратовская область 252

28 Краснодарский край 252

29 Архангельская область 247

30 Липецкая область 238

31 Пензенская область 237

32 Тверская область 231

33 Ленинградская область 230

34 Севастополь 227

35 Вологодская область 227

36 Брянская область 215

37 Удмуртская Республика 213

38 Мурманская область 211

39 Республика Дагестан 204

40 Владимирская область 196

41 Ярославская область 193

42 Кемеровская область 191

43 Курская область 187

44 Новосибирская область 181

45 Республика Хакасия 173

46 Калининградская область 170

47 Чеченская Республика 166

48 Республика Карелия 164

49 Ханты-Мансийский автономный округ 164

50 Белгородская область 144

51 Республика Саха (Якутия) 142

52 Амурская область 138

53 Костромская область 134

54 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

55 Курганская область 131

56 Новгородская область 130

57 Тульская область 130

58 Республика Бурятия 129

59 Ивановская область 129

60 Кировская область 126

61 Калужская область 125

62 Томская область 125

63 Смоленская область 120

64 Рязанская область 119

65 Республика Тыва 117

66 Орловская область 114

67 Республика Калмыкия 104

68 Псковская область 104

69 Сахалинская область 101

70 Тамбовская область 97

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Республика Чувашия 76

73 Республика Северная Осетия-Алания 69

74 Республика Мордовия 69

75 Республика Ингушетия 65

76 Республика Марий Эл 62

77 Республика Адыгея 55

78 Карачаево-Черкесская Республика 54

79 Камчатский край 53

80 Республика Татарстан 51

81 Республика Алтай 47

82 Еврейская автономная область 42

83 Магаданская область 28

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 600 836 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,13%

2. Республика Татарстан 0,21%

3. Республика Алтай, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,23% За последние сутки подтверждено 816 смертей: Москва 58

Санкт-Петербург 43

Краснодарский край 35

Иркутская область 35

Пермский край 29

Нижегородская область 28

Ростовская область 27

Свердловская область 26

Красноярский край 22

Саратовская область 21

Алтайский край 21

Челябинская область 20

Воронежская область 18

Самарская область 18

Ульяновская область 18

Тюменская область 18

Ленинградская область 17

Пензенская область 17

Волгоградская область 14

Владимирская область 13

Республика Крым 12

Республика Дагестан 12

Ставропольский край 12

Республика Башкортостан 12

Омская область 12

Тверская область 11

Удмуртская Республика 11

Брянская область 10

Московская область 10

Астраханская область 10

Республика Чувашия 10

Вологодская область 9

Мурманская область 9

Чеченская Республика 9

Новосибирская область 9

Липецкая область 8

Ханты-Мансийский автономный округ 8

Рязанская область 7

Тульская область 7

Новгородская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Смоленская область 6

Ярославская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Республика Марий Эл 6

Кемеровская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Курская область 5

Республика Коми 5

Калининградская область 5

Псковская область 5

Оренбургская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Калужская область 4

Орловская область 4

Севастополь 4

Республика Ингушетия 4

Приморский край 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Республика Бурятия 3

Амурская область 3

Белгородская область 2

Республика Мордовия 2

Забайкальский край 2

Магаданская область 2

Костромская область 1

Республика Карелия 1

Архангельская область 1

Республика Калмыкия 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 170 499 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 426 человек: Москва 2454

Санкт-Петербург 1561

Московская область 1404

Красноярский край 525

Нижегородская область 452

Свердловская область 443

Ростовская область 356

Смоленская область 341

Иркутская область 317

Хабаровский край 315

Пермский край 301

Брянская область 300

Волгоградская область 287

Челябинская область 280

Оренбургская область 262

Приморский край 230

Саратовская область 224

Тверская область 223

Липецкая область 217

Самарская область 198

Омская область 198

Республика Крым 196

Кемеровская область 193

Воронежская область 182

Вологодская область 181

Республика Дагестан 180

Республика Карелия 176

Ульяновская область 173

Ставропольский край 159

Чеченская Республика 153

Ханты-Мансийский автономный округ 152

Владимирская область 149

Тюменская область 146

Архангельская область 144

Калининградская область 144

Ямало-Ненецкий автономный округ 129

Забайкальский край 116

Республика Калмыкия 115

Удмуртская Республика 114

Пензенская область 114

Ярославская область 113

Астраханская область 103

Республика Хакасия 101

Новгородская область 99

Ивановская область 96

Республика Коми 91

Тамбовская область 90

Алтайский край 89

Ленинградская область 87

Сахалинская область 87

Псковская область 83

Тульская область 82

Республика Ингушетия 79

Кабардино-Балкарская Республика 77

Кировская область 76

Калужская область 72

Рязанская область 71

Республика Чувашия 71

Курганская область 71

Курская область 69

Орловская область 64

Севастополь 64

Краснодарский край 62

Республика Башкортостан 51

Республика Тыва 51

Мурманская область 49

Карачаево-Черкесская Республика 49

Республика Мордовия 48

Томская область 48

Республика Бурятия 44

Республика Марий Эл 43

Амурская область 41

Новосибирская область 40

Белгородская область 35

Республика Алтай 33

Республика Адыгея 32

Республика Саха (Якутия) 31

Республика Северная Осетия - Алания 30

Еврейская автономная область 21

Магаданская область 17

Камчатский край 15

Костромская область 14

Республика Татарстан 13

Чукотский автономный округ 12

Ненецкий автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 884 316