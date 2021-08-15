Завершена научно-просветительская экспедиция РГО на Балканы

Возложением цветов к могилам бойцов Красной армии в сербском поселке Лештане завершился седьмой Международный эколого-географический лагерь Русского географического общества (РГО), в рамках которого в течение двух недель 30 участников из России, Италии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и Сербии смогли познакомиться с особенностями балканской культуры, истории, геологии, экологии. Мероприятие было организовано Центром РГО в Белграде.

Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться с руководством и отдельными участниками научно-просветительская экспедиции.

Миролюб Милинчич:

- 17 августа 2020 года в рамках празднования 75-летия Великой Победы над фашизмом и 175-летия со дня основания Русского географического общества представители нашего Центра в населенном пункте Лештане в окрестностях сербской столицы восстановили памятник, посвященный героям Югославской и Красной армий, убитым в боях за освобождение Белграда. Погибшие воины отдали за возможность свободного благополучного развития человечества самое ценное, что у них было.

Проделанная нами работа - это возвращение долга перед всеми пострадавшими во время освободительных войн, а все наши войны были таковыми. Поэтому сегодняшнее возложение цветов для нас стало символичным. Наш международный лагерь - это эффективный механизм, направленный на сближение молодежи, академического сообщества, а также всех людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией и Россией.

Диего Дзанетти (итальянец):

- Хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Центру РГО в Сербии за предоставленную мне возможность принять участие в данной стажировке.

Данная инициатива позволила мне не только посетить Сербию - прекрасную страну, где я никогда не был раньше, и которая меня приятно удивила своими многочисленными достопримечательностями, но и познакомиться с добрыми ровесниками, обладающими превосходным образованием и огромными культурными знаниями.

В связи с этим я могу утверждать, что данное мероприятие навсегда останется в моей памяти и в моем сердце. Убежден, что продолжу поддерживать отношения как с организаторами, так и с участниками стажировки, буду возвращаться в эту замечательную страну неоднократно.

Анна Кременская:

- В Сербию приехала из Красноярска, а обучаюсь я на направлении "Физическая география и ландшафтоведение" в Институте экологии и географии Сибирского федерального университета.

О научно-просветительской стажировке в Сербии можно говорить многое, начиная от невероятно профессионального и сплоченного коллектива, заканчивая полученными знаниями и эмоциями, которые не собрать в один короткий отзыв. Честно признаться, когда я собиралась в эту поездку, я даже не подозревала, что узнаю столько об этой чудесной стране и получу такой колоссальный опыт.

Отметить стоит атмосферу, царившую на протяжении всей стажировки, которую создавали и поддерживали студенты и профессора географического факультета Белградского университета под руководством главы Центра РГО в Сербии Миролюбом Милинчичем. Всей команде хочется выразить искренние слова благодарности за предоставленную уникальную возможность познакомиться с культурой, историей, природой, архитектурой и многими другими особенностями такой замечательной страны как Сербия.